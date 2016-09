Record històric d'usuaris del transport públic a Barcelona

La xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona ha recuperat els usuaris perduts per la crisi econòmica i assoleix un rècord històric de viatgers.

En els primers vuit mesos del 2016 s'han registrat 623,3 milions de viatgers, gairebé 10 milions més que al mateix període del 2015 i set milions més respecte el 2008, any de l'inici de la crisi econòmica.

Unes dades que encoratgen al Govern ha preveure que al 2020 s'arribin als mil milions de viatgers, quan estigui plenament operativa la T-Mobilitat.

Per tipus de transport, el que més augmenta és la xarxa d'autobusos interurbans que gestiona la Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM), l'Exprés.cat, amb un 5,4%, i el que menys, Rodalies, amb un increment de només el 0'5%.

Destacable la davallada del nombre d'usuaris del Metro en un 1,5%, el que representa 3,9 milions de viatgers menys, fet que s'atribueix a les diverses convocatòries de vaga del darrer any.

Altres transports com el tramvia han registrat 17,3 milions de viatgers, amb un increment del 5,3%. Per la seva banda, per Ferrocarrils de la Generalitat hi han passat fins l'agost 52,5 milions de passatgers, que suposa un augment del 3,1%.

Els autobusos de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), han registrat un increment de passatgers del 4,8%, el mateix que els busos urbans de Transports Metropolitans de Barcelona.

Més títols integrats