Revifa la picabaralla per les estàtues franquistes

La tempesta que va provocar aquest estiu en el panorama polític municipal l'exposició Franco, Victòria, República. Impunitat i espai urbà –que s'inaugurarà al Born a l'octubre– va revifar ahir a l'Ajuntament de Barcelona. L'exposició preveu la instal·lació de dues estàtues al·legòriques del franquisme a la porta del centre cultural: la Victòria, de Frederic Marés, i una efígie eqüestre del dictador –decapitat– de Josep Viladomat. CiU va presentar una proposició a la comissió de Drets Socials per demanar al govern d'Ada Colau que reconsideri la seva exhibició a la via pública i, tot i que no va prosperar, va donar peu a una pluja de crítiques provinents de tots els grups de l'oposició.

La proposta de CiU va rebre el suport d'ERC, mentre que BComú i el PSC hi van votar en contra. Ciutadans, el PP i la CUP s'hi van abstenir. El resultat va ser un empat a 15 regidors i la iniciativa va ser rebutjada amb el vot de qualitat del govern. CiU i ERC es van mostrar molt crítics durant el debat, tot i que el moment més agre va arribar amb l'intercanvi de retrets entre l'edil convergent Jaume Ciurana i el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello. Ciurana va considerar un “error” l'exhibició de les estàtues i el va atribuir a “l'arrogància intel·lectual” del govern. “Em sorprèn la fredor asimètrica amb què tracten aquesta qüestió”, va afirmar el regidor, que va advertir –com ERC– que “les ferides són obertes”. Pisarello –acompanyat del comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes– li va dir que no acceptava cap lliçó dels convergents. “Quina exposició contra el franquisme va fer el govern de CiU, que ha tolerat el monument franquista a Tortosa i va consentir el tancament del Memorial Democràtic?”, va preguntar visiblement crispat.

Pisarello va defensar que l'exhibició de les estàtues s'emmarca en un programa més ampli que vol generar “una reflexió crítica al voltant de la impunitat del franquisme”. ERC, però, va considerar que respon “més aviat a una voluntat de provocació” i va advertir del risc de “banalitzar la dictadura”. La CUP va defensar que l'exposició es programi en un espai “més apropiat” i Ciutadans va indicar que “un país ha de tenir present la seva història, però que ha de servir per construir i no pas per enfrontar”. El PP va acusar el govern de viure “ancorat en el guerracivilisme” i de fomentar la divisió de la societat.