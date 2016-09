El creixent interès per menjar sa posa de moda la figura del ‘personal shopper' en nutrició

Aprendre a llegir bé les etiquetes dels productes; triar aliments d'acord amb la temporada i amb les necessitats de cadascú; saber com es cuinen alguns aliments i quina és la millor manera d'acompanyar-los. Aquestes són algunes de les qüestions que tracta el personal shopper en nutrició, una figura creada pel Grup Llobet davant el creixent interès de la gent per menjar sa. Un dietista-nutricionista acompanya un usuari o un grup reduït de persones al supermercat, comenten els productes, resolen dubtes i analitzen els que són frescos i de temporada, aprenen a descartar els que no ho són, i a distingir la qualitat dels aliments. Els impulsors asseguren que cada cop són més les persones que es deixen assessorar per un personal shopper en nutrició. Tot i això, el perfil més habitual és el de dones amb família i majors de 35 anys.

A diferència d'altres vegades, aquest últim any el centre d'assessorament i educació alimentària Alternatura ha tingut un any sense pics “exagerats” de feina i la gent no s'ha concentrat especialment després del Nadal o quan s'apropa l'estiu tal com, segons la responsable d'Alternatura, Laia Puigdellívol, sol ser el més habitual “en llocs on fan dietes amb un principi i un final”. L'interès per baixar de pes ha estat constant durant tot l'any i ha anat lligat a l'interès per menjar sa. Un fet que, segons la nutricionista Laia Puigdellívol, demostra que cada cop hi ha més gent conscienciada amb la seva alimentació. “El dia que vénen aquí és perquè la gent vol aprendre a menjar bé, però no només per una temporada sinó per sempre”, ha afegit.

En el programa nutricional en grup “Menjar conscientment” que ofereix Alternatura als usuaris que volen perdre pes i aprendre a menjar bé, han inclòs una visita a la cadena de supermercats saludables Ca l'Arpellot -del Grup Llobet-. Les visites, que acostumen a durar una hora i mitja, s'adapten a les peticions individuals de cada client. “Per exemple, si una persona no té temps per cuinar, li oferim propostes de productes que li poden anar bé i li expliquem com cuinar-los per optimitzar el màxim el temps i treure el màxim profit d'aquell aliment”, ha explicat Puigdellívol.

De moment, el projecte és molt incipient, però l'objectiu és instaurar-ho de cara al curs vinent “perquè ha tingut molt èxit”. “Quan el Grup Llobet ens va oferir la possibilitat de realitzar aquest servei, no ens ho vam pensar dues vegades perquè confiem plenament amb la qualitat nutricional i organolèptica de tots els aliments que venen”, ha assegurat Puigdellívol.

Des del grup Llobet, Mari González ha explicat que la iniciativa del personal shopper nutricional va sorgir “pensant en les necessitats de la gent”. En aquest sentit, van creure que oferir aquest servei dins el supermercat era una “manera de fer-ho més fàcil al client, que no s'ha de desplaçar fins a la consulta, sinó que pot tenir l'assessorament mentre fa la compra”. “El client se sent bé i assessorat per un equip de nutricionistes”, ha puntualitzat.

La figura del coach