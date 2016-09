Detenen tres traficants per elaborar oli de marihuana en un pis d'Horta-Guinardó

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat tres presumptes narcotraficants acusats d'elaborar oli de marihuana , una substància concentrada de THC (tetrahidrocannabinol) que es consumeix inhalant el fum que provoca durant la seva combustió. Segons fonts policials es tracta d'un procés lent i perillós perquè es fa servir gas butà.

De fet, els agents hi van trobar onze pots, a més de safates de vidre i guants que juntament amb tubs d'acer inoxidable s'utilitzen per elaborar l'oli de marihuana. Els tres detinguts són tres homes de 24, 30 i 36 anys, dos dels quals són de nacionalitat espanyola i l'altre de nacionalitat cubana, acusats d'un delicte contra al salut pública.

El mateix divendres, els Mossos van tenir coneixement que al pati inferior del domicili hi havia tres homes manipulant marihuana i després de desplaçar-se al lloc dels fets, van poder veure com manipulaven uns tubs d'acer inoxidable en els qual anaven introduint i premsant la marihuana.

En entrar al pis, hi van trobar el gas butà i el material per elaborar l'oli (BHO, Butana Hash Oil). El seu tipus de consum es coneix amb el nom de dabbing. El procés per obtenir el BHO és lent i perillós perquè es fa servir gas butà, un gas molt inflamable. Com que alguna d'aquestes persones estaven fumant mentre manipulaven la marihuana i el gas butà, els agents van haver d'intervenir ràpidament per evitar qualsevol incidència greu.

Segons els Mossos, els tres detinguts van intentar ocultar i desfer-se de tots els materials de manera que els van detenir com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la vessant de tràfic de drogues.

Durant l'escorcoll els agents van localitzar 2.341 grams de marihuana processada, 50 recipients de gas butà de 400 ml, extractes de resina, recipients i elements de distribució com brides i bosses termosegellades.

Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la llibertat amb càrrecs.