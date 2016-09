Una roda de camió impacta contra el cotxe oficial de Puigdemont sense causar danys personals

Una roda de camió ha impactat aquest dimecres contra el cotxe oficial del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sense causar danys personals. El president ho ha publicat a Twitter amb una fotografia on es veu com ha quedat la part frontal del seu vehicle. L'ensurt s'ha produït quan Puigdemont baixava de Girona cap a Barcelona per l'autopista.

La serenitat i preparació de la conductora dels @mossos ha evitat mals majors. Una roda de camió ens ha impactat directament. Bona feina! pic.twitter.com/LoALkvn108 — Carles Puigdemont (@KRLS) September 21, 2016

Un camió que circulava en direcció contrària ha perdut una roda, que ha creuat la mitjana i ha xocat contra el cotxe oficial del president, han explicat fonts de Presidència. No hi ha hagut ferits i ni necessitat de visitar l'hospital. Puigdemont ha lloat la destresa de la conductora dels Mossos d'Esquadra.

“La serenitat i preparació de la conductora dels Mossos ha evitat mals majors. Una roda de camió ens ha impactat directament. Bona feina!”, ha piulat.