El govern destina 20 milions a la recerca en salut en 4 anys

El Departament de Salut destinarà 20 milions d'euros els pròxims quatre anys per finançar projectes de recerca en matèria de salut. El conseller Antoni Comín va presentar ahir les línies generals del pla estratègic de recerca i innovació en salut (Peris) 2016-2020, aprovat pel govern el mes de juny.

Una de les novetats d'aquest pla és que per primer cop incorporarà als grups de recerca entre 60 i 70 científics d'altres disciplines. D'aquesta manera, segons va destacar Comín, es pretén fer “un salt històric per activar el talent investigador”.

A banda de la incorporació d'aquest grup d'investigadors, també està previst que s'intensifiquin les tasques d'alguns professionals de la Salut, com és el cas d'infermeria.

Comín va insistir que l'objectiu últim d'aquesta nova convocatòria del Peris és “portar la innovació al llit del malalt” per millorar els resultats en salut. Però aquesta innovació es vol fer comptant amb els millors científics, ja que el programa es planteja com una manera de promoure l'excel·lència i, per tant, com un vehicle “per evitar la fuga de talent”.

La primera convocatòria s'obrirà a mitjan mes d'octubre amb 10,5 milions per al primer any, que seran finançats amb el pressupost del 2017. Aquesta convocatòria tindrà quatre programes estructurals, en els quals s'hauran de circumscriure els projectes. Entre aquests programes n'hi ha un d'impuls de talent i ocupabilitat, que és el que incorporarà els professionals de la ciència i la tecnologia a grups d'investigació d'hospitals i ambulatoris, i també preveu “alliberar” durant 3-9 mesos 60 infermeres perquè puguin dedicar-se a la investigació. El director d'Investigació en Salut, Antoni Andreu, va explicar que un altre programa buscarà “grans accions amb un focus temàtic específic” amb la participació de moltes institucions, com ara els centres d'investigació que depenen de la conselleria d'Empresa i Coneixement per treballar sobre medicina personalitzada, regenerativa i investigació clínica independent de la indústria farmacèutica. Per Andreu, aquest pla té un valor estratègic “per preparar Catalunya per a la sanitat del segle XXI” i va recordar que l'Estat ha reduït al voltant d'un 30% la inversió en investigació.

A més de la convocatòria de concurrència competitiva, el pla presentat ahir té una partida de 30 milions d'euros més de “finançament estructural” que el govern aporta per al manteniment dels centres d'investigació en salut. La directora de l'àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut (CastSalut), Cristina Nadal, va destacar que aquest tipus d'inversions “tenen rèdit a llarg termini”.