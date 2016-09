L'Ajuntament compra la casa fàbrica Can Seixanta

L'Ajuntament comprarà l'antiga casa fàbrica tèxtil Can Seixanta per sis milions d'euros i la destinarà a equipaments i habitatge de lloguer social. El consistori té un preacord amb la propietat, el grup inversor Jäger & Pachowiak, i avui mateix consignarà la partida per a l'operació, que preveu tancar els pròxims mesos. El grup alemany, que va adquirir la finca el juny de l'any passat, preveia fer-hi pisos de luxe. Amb l'adquisició, l'Ajuntament garanteix ara la preservació d'aquest recinte de 5.500 m² construït els anys 30 del segle XIX i que no està catalogat.

El que no s'aclareix encara és el futur dels actuals inquilins, molts dels quals ja no tenen vigent el contracte de lloguer. Al recinte, on hi ha 14 habitatges, només hi viuen dues famílies, que sí que tindran la possibilitat de continuar-hi vivint, però pel que fa a les entitats que hi tenen la seu i els professionals que hi treballen, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, va dir que la situació s'estudiarà cas per cas. Al recinte, emplaçat als números 18, 20 i 22 del carrer Riereta, hi ha des d'una escola de capoeira o un centre de dansa contemporània fins a un espai d'investigació fotogràfica, una associació per a la formació i la reinserció laboral i diversos tallers.

La compra, impulsada per ERC, va ser aprovada en la comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat d'ahir amb el suport de tots els grups excepte el del PP, que es va abstenir.

El consistori ja havia inclòs el recinte en el paquet de 38 cases fàbrica sobre les quals pesa des del juliol una suspensió de llicències per evitar-ne l'enderroc fins que s'estudiï el seu valor patrimonial; però, segons va revelar ahir en la comissió el regidor d'ERC Jordi Coronas, Can Seixanta va quedar fora del blindatge perquè els propietaris havien presentat dos dies abans un certificat d'aprofitament urbanístic, un document que els permetia esquivar la suspensió.

Pin va retreure a l'anterior equip de govern, el de Xavier Trias, que no hagués adquirit la fàbrica quan, poc abans de les municipals del 2015, va tenir l'oportunitat de fer-ho en posar-la a la venda l'antic propietari, perquè llavors hauria costat 4,4 milions. El convergent Jordi Martí, però, va negar que la possibilitat de fer l'operació hagués estat l'any passat sobre la taula. En tot cas, qui fa el negoci és el grup que va comprar llavors i que ven ara: en un any ha guanyat 1,6 milions.