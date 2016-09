La reparació de l'edifici ja està a punt

Les obres per assegurar l'estabilitat de l'edifici de la Gran Via de Premià de Mar on diumenge va haver-hi una forta explosió que va provocar la mort d'una dona, va ferir 17 persones i ha obligat a desallotjar fins a 82 persones per por d'un esfondrament, podrien començar avui mateix. Tot i que inicialment es va especular amb la possibilitat d'haver de tirar a terra el bloc, els tècnics van confirmar que es pot salvar i ahir l'alcalde, Miquel Buch, va assegurar que els primers treballs de reparació, si no hi ha cap contratemps, es podrien posar en marxa de manera imminent. De fet, el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, va assenyalar que des de l'Ajuntament es treballava perquè ahir es pogués tancar un pressupost definitiu amb l'empresa especialitzada que hauria de portar a terme les actuacions. “Si cal adaptar-nos, ho farem, però la intenció de cada dia és sempre treballar per l'endemà”, va afegir-hi. Si finalment es compleix el calendari, els primers operaris entrarien avui, segons Subirà, “si no es detecta cap més desperfecte estructural imprevist” i “d'aquí a quatre o cinc dies” es podria tenir una primera fase enllestida per assegurar l'immoble.

Les obres se centrarien en els dos punts més conflictius: la façana esquerdada que dóna al pati interior i un mur de càrrega semisoterrat. Amb l'edifici apuntalat, el regidor manté que els veïns desallotjats preventivament als blocs contigus –les quinze persones del número 192-194 de la Gran Via i les vint d'Elisenda de Montcada, número 39– podrien tornar a casa seva. Un moment també que s'aprofitaria per fer una diagnosi més exhaustiva de l'estat del bloc i de la resta d'obres que s'hauran de realitzar per a la rehabilitació total i perquè hi poguessin accedir els pèrits de les companyies asseguradores, el jutge o la policia científica per reprendre la investigació del succés, que està sota secret de sumari, i inspeccionar més acuradament l'habitatge.

En aquest sentit, el conseller d'Interior, Jordi Jané, va confirmar ahir, tal com va avançar aquest diari, que el mal estat en què ha quedat el pis on es va produir l'explosió “fa molt difícil que es puguin treure línies sòlides” per avançar en la recerca policial de pistes que ajudin a aclarir-ne les causes. A més, va admetre que serà també complicat que l'autòpsia de la víctima mortal pugui aportar més detalls a la investigació, perquè el cos estava totalment calcinat. “Va rebre un impacte brutal i és difícil arribar a conclusions resolutives”, va afegir-hi Jané en relació amb les estranyes circumstàncies que haurien envoltat l'explosió. A més, els Mossos d'Esquadra encara estan a l'espera de poder interrogar el ferit més greu de l'incident, que també vivia al pis on va tenir lloc la mortal deflagració i que segueix ingressat a l'hospital Vall d'Hebron.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, que ahir va visitar el municipi per conèixer de primera mà els efectes del succés, va anunciar que la Generalitat revisarà el contracte programa de serveis socials que anualment injecta a les arques municipals 540.000 euros per fer-hi una aportació extraordinària. “Aquesta situació d'emergència ha d'estar prevista i la partida s'haurà d'incrementar aquest any”, va assegurar Bassa. Tot i no especificar la xifra concreta, amb aquest augment de recursos la consellera va admetre que el govern català assumirà part dels costos derivats de l'explosió que de moment està assumint l'Ajuntament, com ara les ajudes que s'han hagut de donar als afectats en forma de menjar, roba o allotjament o les hores extres dels treballadors municipals.