El Consell d'Estat francès suspèn la prohibició del ‘burquini'

El Consell d'Estat, la màxima instància administrativa de França, ha ordenat aquest divendres la suspensió del decret municipi de Villeneuve-Loubet, a la Costa Blava, que prohibia l'ús del burquini com a peça de bany amb l'argument que alterava l'ordre públic.

L'organisme ha respost així al recurs presentat per la Lliga dels Drets Humans (LDH) contra la decret municipal, que havia estat validada prèviament per un tribunal administratiu de Niça. La normativa vetava a les platges del municipi l'anomenat burquini –el banyador islàmic que cobreix totalment el cos de la dona– i qualsevol vestimenta que “no s'adeqüi a les bones costums i el laïcisme”.

El Consell d'Estat considera en la seva resolució que no es poden restringir les llibertats a menys que es demostri que hi ha una amenaça per a l'ordre públic.

En un comunicat, l'òrgan administratiu assenyala que tot i que l'alcalde té com a tasca conciliar la seguretat amb el respecte de les llibertats dels habitants, en el cas d'aquesta població “no hi ha elements que permetin deduir riscos de l'ordre públic com a resultat de la roba de bany de certes persones”. “En absència de tals riscos, l'alcalde no podia adoptar una mesura prohibint l'accés a la platja i al bany”, afegeix l'òrgan judicial.

La decisió havia generat molta expectativa per la possibilitat que estableixi jurisprudència en el cas de la trentena de municipis que han aprovat prohibicions similars.

“Esperem que sigui el final d'una polèmica, una polèmica essencialment política”, ha assenyalat a la sortida de l'audiència l'advocat de la LDH, Patrice Spinosi.

De totes maneres, la decisió del tribunal deixa una porta oberta a mantenir aquestes mesures si es demostra que existeix alguna amenaça contra l'ordre públic.

L'alcalde de la localitat de Sisco, a Còrsega, el socialista Pierre Vivoni, que va prohibir el burquini després d'una baralla entre joves corsos i famílies d'origen magribí, ha avançat que “si la tensió es manté alta” no derogarà la mesura perquè el Consell d'Estat no li ho sol·licita “personalment”.

El govern de la república ha descarta promoure una legislació específica de caràcter estatal, però els seus membres no tenen una posició unànime sobres les iniciatives locals que prohibeixen el banyador islàmic.

Així, mentre el primer ministre, Manuel Valls, s'ha mostrat a favor d'aquestes mesures, la titular d'educació, Najat Vallaud-Belkacem, ha advertit que aquestes prohibicions suposen “una deriva perillosa per a la cohesió nacional”.

L'oposició conservadora sol·licita a l'executiu socialista mesures concretes. L'expresident i aspirant a les primàries de la dreta per a les properes eleccions municipals Nicolas Sarkozy ha proposat prohibir qualsevol símbol religiós a l'escola, la universitat, l'Administració i les empreses.