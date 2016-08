Gossos de sol i platja

Emportar-se el gos perquè gaudeixi d'una estona de sol i platja és una experiència que cada cop més els municipis entenen com un servei que poden donar. El gran nombre de persones que tenen al seu càrrec un animal de companyia afavoreix que altres ajuntaments de la comarca s'emmirallin en la iniciativa de Sant Pol i busquin la manera d'adaptar-la al seu territori. Un dels casos més avançats és el d'Arenys de Mar. La població és una de les que tenen un horari restringit a l'estiu d'accés de gossos a les platges i, per tant, estan prou conscienciats davant la demanda creixent d'un tram de platja on es pugui anar a banyar amb l'animal. L'alcaldessa, Annabel Moreno (ERC), explica que ja s'han iniciat les converses amb el poble veí de Caldes per tirar endavant una platja on es permeti l'accés amb gossos a la zona de la Musclera, que limita amb les dues poblacions. “Creiem que si unifiquéssim esforços i poguéssim compartir despeses, podríem posar-la en marxa l'estiu de l'any vinent”, comenta Moreno, que recorda que de moment els animals ja tenen un horari força ampli per passejar per la sorra: de vuit del vespre a vuit del matí. El Masnou també ha mostrat interès a poder disposar d'un espai al seu litoral on no estiguin prohibits els gossos. L'alcalde, Jaume Oliveras (ERC), preveu poder fer una prova pilot a final de temporada per comprovar quin nivell de resposta té. “Hem d'acabar de triar el tram de platja però pensem que a l'altura de Can Teixidor és un espai prou adequat”, manté. En cas que l'experiència es vulgui posar en marxa a l'estiu, Oliveras recorda que s'hauran de modificar tant el pla d'usos de la platja com l'ordenança municipal per adaptar-los a la nova realitat.