Barcelona troba 232 plaques franquistes a Nou Barris

Nou Barris avança en la retirada de tota la simbologia franquista que perdura en aquesta zona de Barcelona. L'assemblea d'aturats i aturades, seguint un encàrrec del govern del districte, ha localitzat 232 plaques franquistes en façanes d'edificis d'habitatges promoguts pel Ministerio de la Vivienda on encara es ben visible l'emblema del jou i les fletxes assimilat pel falangisme. Un cop inventariades, l'Ajuntament adreçarà una carta a les comunitats de propietaris dels edificis per informar-los de la voluntat de retirar les plaques. Això, però, ja serà a la tardor. El consistori s'encarregarà de treure-les, arranjarà l'espai que deixin buit i n'assumirà les despeses.

Al juliol l'Ajuntament va contractar sis persones en situació d'atur –la majoria de llarga durada– perquè detectessin aquest tipus de plaques. Aquest equip, però, no ha començat des de zero, ja que el consistori en tenia inventariades 732, repartides pel districte. S'han visitat aquests edificis –en alguns les plaques ja no hi eren– i també d'altres que no havien estat detectats inicialment. La recerca ha donat com a resultat les 232 plaques localitzades. A partir d'aquí, s'ha fet un informe que complementa les adreces amb les fotos de les plaques o de l'espai que ocupaven abans de ser retirades pels veïns o altres persones.

La segona fase serà l'enviament de les cartes a les comunitats de propietaris de les finques. L'Ajuntament explica que se'ls donarà un termini per respondre i que, en cas que no ho facin, el consistori entendrà que són favorables a la retirada de les plaques. L'equip encarregat de fer l'inventari ha fet una feina prèvia en aquest sentit, ja que ha intentat contactar amb els veïns de cada edifici per poder identificar el president de la comunitat o la gestoria que els representa. Serà a ells a qui es comunicarà la intenció de retirar les plaques.

L'actuació forma part d'un conjunt de mesures que el govern d'Ada Colau va anunciar al desembre passat. També s'inclou revisar el nomenclàtor del districte per obrir-lo a persones i entitats defensores de llibertats i a les víctimes del feixisme, una feina que tindrà present la infrarepresentació dels noms femenins. A Nou Barris, però, ja s'han materialitzat altres gestos. Al juliol, per exemple, la plaça de Llucmajor es va convertir en la plaça de la República i, al març, Salvador Puig Antich va rebre un homenatge institucional amb motiu de la inauguració oficial de la plaça que du el seu nom.