Girona, Lleida i Tarragona ja han estrenat prefix

L'actual sistema de numeració està determinat pel Plan Nacional de Numeración, que s'ha anat polint al llarg dels anys per adaptar-se a les normatives internacionals i, especialment, als successius dictàmens de la Unió Internacional de Telecomunicacions. D'aquesta manera, hi ha rangs de números dedicats a les telefonies fixa i mòbil, però també a altres serveis

menys coneguts. Com es pot veure al gràfic, encara hi ha força espai lliure per ocupar durant els pròxims anys, un fet gens descartable si finalment l'internet de les coses s'acaba popularitzant i acaba confluint en aquesta mena de comunicacions. Aquesta distribució és relativament recent i es va començar a forjar poc abans del canvi de mil·lenni. El 1998 es va establir la necessitat de marcar el prefix territorial per a totes les trucades. Fins llavors, dins la pròpia demarcació es podia marcar directament el número: els primers dígits corresponien a una central de commutació de la zona i els darrers, als de la línia de l'abonat. Aquest sistema estava operatiu des dels anys seixanta, quan van desaparèixer les operadores que connectaven personalment els usuaris.