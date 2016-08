Ja són 278 les persones mortes pel terratrèmol al centre d'Itàlia

El balanç oficial provisional de víctimes mortals del terratrèmol de 6,2 graus en l'escala de Richter que dimecres a la matinada va sacsejar les regions del Laci i les Marques s'eleva a 278. La zona segueix afectada per fortes rèpliques.

L'últim recompte fet públic aquest divendres a la tarda per la Protecció Civil italiana augmenta en onze el nombre de morts respecte de l'anterior balanç, després dels últims rescats de cadàvers a les poblacions afectades. La xifra de ferits és d'uns 360, alguns dels quals no estan hospitalitzats.

El primer funeral d'Estat per algunes de les víctimes se celebrarà dissabte a la localitat d'Ascoli Piceno amb la presència del president de la República, Sergio Mattarella, i el primer ministre, Matteo Renzi.

Més de 5.000 persones treballen en les tasques de rescat, durant les quals s'han pogut localitzar 238 persones en vida. Els equips d'emergències continuen treballant a municipis com Amatrice, la localitat amb la xifra de morts més alta, 218 segons les dades oficials. A la localitat d'Arquata del Trento han mort 49 persones i a Accumoli 11.

L'agència de Protecció Civil italiana ha explicat aquesta tarda que les operacions de rescat estan entrant en la seva fase final a Amatrice. El responsable de l'organisme, Paolo Baccari, ha dit en declaracions des d'aquesta localitat del Laci que l'esperança es manté, però ha reconegut que les probabilitats de trobar supervivents són ja molt poques. De fet, des de dimecres a la tarda no s'ha recuperat cap persona amb vida de sota la runa.

Ara els equips de rescat centren els seus esforços en netejar el poble i obrir noves vies per recórrer els carrers, que són plens d'enderrocs. L'Ajuntament continua tractant d'identificar les persones mortes com a conseqüència del sisme.

L'altra prioritat de Protecció Civil és buscar solucions per als evacuats que s'han quedat sense casa, així com trobar un lloc que faci les funcions d'escola i que permeti als nens començar les classes quan falten poques setmanes per a l'inici del curs. Baccari ha subratllat que l'activitat escolar “ajuda molt a superar possibles traumes que puguin tenir els nens” i ha garantit que es treballarà perquè no perdin “ni un dia” d'escola.

L'alcalde d'Amatrice, Sergio Pirozzi, ha demanat avui al govern italià que es reconstrueixi el municipi tal com era abans de la catàstrofe perquè no vol que es converteixi en un “gueto”. Pirozzi ha advertit que els habitants no volen que es construeixin barris externs, com va passar després del terratrèmol que destruir la veïna localitat de l'Aquila el 2009, “perquè la gent vol estar aquí”. “No vull, i aquesta és una idea que compartim tots, un barri queto”, ha subratllat.