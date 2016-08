Detenen durant algunes hores un portaveu del sindicat de manters

La Policía Nacional va detenir ahir Aziz Faye –un dels manters que exerceixen de portaveus del Sindicat Popular de Venedors Ambulants– al centre d'internament d'estrangers (CIE) de la Zona Franca, on havia anat a visitar un company que hi va ingressar el 24 de juliol. El venedor va quedar en llibertat hores després i, segons van dir fonts de la policia espanyola a l'ACN, se'l va arrestar perquè té una ordre de prohibició d'entrada a l'espai Schengen, vigent fins a final d'any.

Faye és del Senegal i viu des del 2007 a Barcelona. Des del sindicat de manters van afirmar ahir que el jove té documentació italiana i que no es troba en situació irregular. “A aquest company en concret, ja l'havia visitat dos cops, sense que hi hagués cap problema”, va indicar un portaveu. El sindicat emmarca l'arrest en la campanya “d'assetjament policial” que denuncia que reben els venedors. “Les administracions s'han posat d'acord per desmantellar el sindicat, és evident que hi ha un intent de criminalitzar i intimidar els seus portaveus; nosaltres, però, no marxarem del carrer fins que no ens donin una veritable solució”, adverteix el sindicat.