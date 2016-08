Mercè Homs descarta succeir Trias com a alcaldable del PDC

Un cop tancat el procés

de refundació a escala nacional, el Partit Demòcrata Català (PDC) afronta ara una etapa congressual de renovació de les estructures territorials. La cita serà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre, i tindrà un dels focus d'interès centrals en Barcelona ciutat. A hores d'ara, hi ha tres candidatures en perspectiva que es disputen el control sobre la federació local. La primera que ha expressat la seva intenció pública de presidir-la és l'actual regidora a l'Ajuntament de la capital catalana Mercè Homs. En un moment en què el comandament polític a la ja extinta Convergència sembla que adopta fórmules corals –vegeu el cas d'Artur Mas i Neus Munté–, l'edil es presenta conjuntament amb Genís Boadella, advocat de professió de 37 anys i, fins ara, president de l'agrupació de CDC de Sant Martí. En aquest tàndem, Homs aspira al càrrec de presidenta, mentre que Boadella serà, de facto, el número 2.

Aquests canvis en els òrgans de comandament de la formació a Barcelona coincideixen en el temps amb el debat latent que hi ha en l'àmbit intern sobre qui ha de ser el proper candidat a les eleccions municipals. Xavier Trias ja va anunciar fa temps la seva voluntat de plegar i, des d'aleshores, el de Mercè Homs ha estat un nom habitual en les travesses per substituir-lo. Ahir, però, durant la presentació del seu projecte, ella mateixa es va descartar. “La meva dedicació serà al partit, i no seré candidata”, va manifestar. El debat, doncs, està tancat.

La recerca de suports serà, ara, un dels reptes del duet Homs-Boadella, identificat d'entrada amb el corrent intern Moment Barcelona. Com a objectius de candidatura, es fixen la necessitat d'enfortir la carcassa del PDC per bastir una alternativa a Ada Colau, créixer en militància i bastir ponts i teixir complicitats amb altres formacions. “En aquest tàndem, sumem famílies diferents”, sosté Boadella, a qui s'identifica més amb el sector de Generació Llibertat.

El conclave barceloní, però, no serà fàcil per al nounat Partit Demòcrata. A banda d'Homs, es dóna més o menys per feta també la candidatura de Teresa Pitarch, actual presidenta de l'Institut Català de la Dona. Afí al sector de l'exconseller Germà Gordó, aquesta llista assegura tenir el suport majoritari de les agrupacions de districte, circumstància que els seus rivals qüestionen. Un tercer contendent gravitaria al voltant del col·lectiu Generació Llibertat. Tal com van fer en el congrés general, propugnen un missatge de renovació i refundació sense fissures. La seva intenció ferma

és presentar-se, expliquen fonts properes, i un dels noms que més sonen per anar de número 1 és el de Carles Agustí.