El govern qualifica d'“inacceptable” la falta de puntualitat als trens de la R16

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, ha qualificat aquest dilluns d'“inacceptable” l'índex de puntualitat dels trens de la línia de Rodalies R-16, que enllaça Tortosa (Baix Ebre) amb Barcelona, sigui només del 62 %.

Quatre setmanes després de l'aplicació de les noves modificacions horàries a la línia que comunica les Terres de l'Ebre amb la capital catalana, Font n'ha fet una valoració “negativa” perquè els canvis no han aconseguit assolir els estàndards de puntualitat que es requerien a Adif.

Les modificacions en els horaris s'apliquen des del 5 d'agost i suposen un augment del temps de trajecte de vuit minuts de mitjana. L'objectiu era millorar la puntualitat fins al 90%, encara que aquest percentatge no s'ha assolit. Font ha assenyalat que la Generalitat va acceptar els ajustos horaris de Renfe i Adif per aconseguir arribar a uns nivells de puntualitat de Rodalies i Regionals i que són del 90%.

“Hem passat del 16% de fiabilitat al 62%, però ens quedem lluny del 90% i, per tant, és inacceptable”, ha sentenciat. “Ha estat un error per part d'Adif i Renfe oferir aquesta solució quan no són capaços de complir-la. Ara la seva paraula té menys credibilitat”, ha advertit.

Segons dades facilitades pel mateix Font, al mes de juny l'R16 tenia una mitjana de retard de 32 minuts, amb una fiabilitat del 16% i un retard màxim de 249 minuts. Al juliol, el retard mitjà va ser de 25 minuts amb una puntualitat del 21%, i 179 minuts de retard màxim. A l'agost, el retard mitjà és de sis minuts, la puntualitat del 62%, però hi ha hagut puntes de retard màxim de 110 minuts, en el cas del tren avariat a l'estació de l'Ampolla el passat dilluns 22 d'agost, i de 80 minuts el passat divendres 26 d'agost. La Generalitat ha reconegut que la situació ha millorat respecte els mesos de juny i juliol però que no és “suficient”.

“No perseguim que els trens corrin més, que tinguin Wi-Fi, ni res extraordinari, només volem que els usuaris puguin saber a quina hora surten i arriben”, ha subratllat.

El departament de Territori i Sostenibilitat ha recordat que l'acceptació d'ajustos horaris a l'R16 anava complementada per l'execució de tres actuacions que Adif ha de dur a terme, i que Font ha definit com a “inexcusables”.

En concret, aquestes actuacions són l'eliminació de la limitació temporal de velocitat que hi ha entre Sants i l'Estació de França, al setembre; el nou enclavament de Mont-roig del Camp (Baix Camp), previst per al mes d'octubre, i l'entrada en servei del tram de via doble entre les localitats de L'Hospitalet de l'Infant i Tarragona, al maig de 2017.

El responsable de Mobilitat del govern ha anunciat que la Generalitat està treballant en una proposta de millora de la devolució exprés en la R-16, amb la finalitat que els usuaris no es vegin perjudicats pels efectes que es puguin derivar de la implantació dels nous horaris.