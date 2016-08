L'Ajuntament de Barcelona va netejar 494.270 m² de pintades i cartells el 2015

L'Ajuntament de Barcelona va eliminar l'any passat fins a 494.270 m² de pintades i cartells de la via pública, una xifra que equival a una superfície de gairebé nou vegades el Camp Nou. El consistori fa, almenys des del 2008, una campanya sistemàtica de neteja d'aquests elements, que té un cost anual de quatre milions. Com ja va avançar aquest diari diumenge , el contracte per a la prestació del servei acaba ara, a l'agost, i l'Ajuntament ja n'ha aprovat la licitació fins a l'any 2019, per un import d'11,8 milions d'euros.

Les pintades sobre les quals s'actua són, bàsicament, tags o firmes de grafit i missatges estampats a les façanes dels edificis i espais públics. La majoria les detecta l'empresa que s'encarrega de la neteja, tot i que també arriben avisos a través de la ciutadania i dels canals interns del consistori, com ara la Guàrdia Urbana. L'any passat, el cost del servei va ser de 3,9 milions i es van fer 248.439 actuacions, que inclouen la neteja de pintades, l'eliminació dels cartells publicitaris que inunden la via pública incomplint les ordenances i la retirada d'altres elements que facin un ús no reglat del carrer. El 2015 hi van treballar una mitjana de 34 equips de dilluns a dissabte –cinc en festius– i les principals tècniques que es fan servir consisteixen a pintar-hi a sobre, aplicar productes químics biodegradables o utilitzar aigua a pressió.

L'Ajuntament preveu que el nou contracte entri en vigor al novembre i, com que l'existent ja ha acabat, negociarà directament amb l'empresa actual un contracte d'una durada màxima de tres mesos per poder mantenir el servei. La licitació del nou contracte recull que totes les baixes, substitucions i noves incorporacions laborals s'hauran de suplir amb la contractació de persones amb dificultats d'inserció al mercat laboral, fins a arribar a un 5% del total de la plantilla que executi el contracte. A més, un 5% del pressupost d'adjudicació s'ha de subcontractar amb centres especials de treball o empreses d'inserció sociolaboral. Si es proposen uns percentatges majors es tindrà en compte per a la valoració de les ofertes.

Un altre aspecte que sumarà és la qualitat ambiental de la flota de vehicles que s'ofereixi. Les tipologies es puntuaran segons la motorització i les emissions, i els vehicles que més puntuació obtindran són els elèctrics, seguits dels vehicles híbrids –endollables i no endollables– i els de gas. També es tindrà en compte, entre altres qüestions, el fet que les empreses ofereixin un nombre d'equips de neteja superior al definit. Se n'han previst 30 de neteja i retirada, vuit detectors i quatre inspectors.