Glòria a Sant Fèlix

Esbossar el cúmul d'emocions i de matisos que ens va deixar ahir la diada de Sant Fèlix ja els avanço que serà complicat. És d'aquelles vegades que el pintor necessita més tela de la que havia previst. Va ser una exhibició de castellística en grau suprem, amb matrícula d'honor per a les quatre colles. Benvinguts a Sant Fèlix, això són els castells. En la seva essència.

La primera ronda s'ha d'explicar a part. Fulgurant. Amb els Minyons de Terrassa repetint la sortida de l'any passat, ni més ni menys que amb el 3 de 10. Amb algunes cares noves, el castell va arrencar amb convicció en tots els pisos i la carregada va ser contundent, neta, impecable, per bé que les defenses ja estaven castigades i el gegant es va trencar a l'inici de la descarregada. Atenció, silenci. Tot seguit li toca el torn a la Colla Vella. Els rosats havien completat el seu primer castell de deu per la Firagost. Des d'aleshores, no s'hi havien enfrontat. Però el rei no es va atrevir a fer-los ni una esgarrinxada. Execució senzillament excepcional, el 3 de 10 descarregat i la pressió per a Vilafranca. Els verds, que ja s'ho esperaven, van recollir el guant i van respondre amb la mateixa contundència. Molt concentrada, la colla va completar el seu tercer 3 de 10 de l'any per posar rúbrica a una ronda mai vista. Abans, la Colla Joves havia descarregat un 2 de 9 que s'intuïa decisiu per a la seva autoestima.

El gran combat

La segona ronda es va encarar amb una eufòria encomanadissa. La seqüència és memorable. La Colla Vella es llançava sobre el 4 de 9 net, el castell total. Braços de ferro, entrada dels sisens imperial i una descarregada antològica per fer ressonar la fúria rosada al temple dels somnis castellers. I per segona vegada, Vilafranca es trobava pressionada. Ara just en el moment d'afrontar el seu gran objectiu, el colossal 4 de 10. Instants de tensió màxima i intent decebedor, que es trenca de primer moment. Un cop moral duríssim que es va veure agreujat amb l'intent posterior de 3 de 9 amb l'agulla, que els vilafranquins necessitaven per recuperar sensacions, però que es va haver de desmuntar. La Colla Vella no va voler desaprofitar l'ocasió i va ordenar formar per a un atac un punt agosarat sobre el 4 de 10, un castell que encara ha d'assajar molt més i que es va ensorrar abans que sonessin les gralles. Però si la Vella és la Vella és, també, per accions com aquesta. En qualsevol cas, els rosats van saber reconduir la situació clavant el 4 de 9 amb el pilar, amb el qual brodava la millor tripleta de la seva història. Quina colla!

No es rendeixen