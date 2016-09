L'èxit consolida la platja per a gossos de Barcelona

Un total de 10.398 gossos han passat per l'espai que l'Ajuntament de Barcelona ha reservat aquest estiu a la platja de Llevant per a ciutadans acompanyats dels seus animals de companyia com a prova pilot des que es va posar en marxa el 19 de juliol. Després de sis setmanes de funcionament, el gerent de neteja i serveis urbans, Jordi Ribas, va assegurar ahir que no s'ha registrat “cap incident remarcable” i que les valoracions són “altament positives”.

Reunió posterior