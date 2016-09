El PP acusa Colau d'inactivitat i de ser complaent amb la Generalitat

Un cop superat un període de letargia estival insospitadament llarg, la política municipal barcelonina va recuperant a poc a poc el nervi davant la imminent celebració, primer, de la Diada, i de les Festes de la Mercè després. El president del grup municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, va voler començar a remoure ahir el curs polític amb crítiques esmolades a l'alcaldessa de la capital, Ada Colau. “Ha passat de ser una activista social plena a una activista municipal plana, nul·la, incapaç de promoure projectes de ciutat”, va asseverar el dirigent popular, que considera que l'activitat de la corporació va al ralentí. Com a exemple d'aquesta aparent “paràlisi”, Fernández Díaz va esmentar les tramitacions de projectes clau com ara les pròximes ordenances fiscals, el pressupost, el pla d'actuació municipal (PAM) o el pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT), que, segons el seu parer, encara estan a les beceroles. “Colau només és notícia perquè se suma a la Diada independentista, i no per la seva acció com a alcaldessa”, es va lamentar el cap de files del PP, que, aprofitant l'avinentesa, va censurar que l'alcaldessa assisteixi a la manifestació de l'11-S.

La relació que manté l'actual govern local amb l'altra banda de la plaça Sant Jaume també es motiu de desaprovació. Els populars consideren que Colau és poc exigent, tova amb els compromisos que l'executiu català té contrets amb Barcelona i que no s'acaben de materialitzar. I per demostrar aquesta tebiesa subratllen que el deute reconegut de la Generalitat amb l'Ajuntament ha pujat els últims mesos i ja s'eleva a 90 milions d'euros.