L'assistència a la Diada causa tibantor entre BComú i el PSC

La representació institucional que el govern de Barcelona tindrà en la manifestació de l'11 de setembre convocada per l'ANC i Òmnium ha evidenciat les diferències substancials que mantenen els dos socis de l'executiu –BComú i el PSC– sobre la carpeta nacional. Unes discrepàncies que han aflorat a partir de les declaracions del quart tinent d'alcalde, Jaume Asens, que va assegurar que participaria en la marxa en nom, però, de tot l'executiu local. La rèplica socialista, ahir, va ser ràpida i expeditiva. L'edil del PSC Carmen Andrés va desautoritzar Asens a través d'un comunicat en què expressava “respecte per tothom qui vagi a la manifestació independentista de la Diada, però no en nom d'un govern de Barcelona d'esquerres, plural i no independentista”. A partir d'aquí, Andrés també exposava la negativa, previsible, del PSC a assistir a la marxa, però també assegurava que els regidors de la formació sí que prendran part en els actes institucionals amb motiu de la Diada.