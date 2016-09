La Diputació pagarà part del túnel de les Glòries

Amb un pressupost global de 170 milions d'euros, la construcció dels túnels de les Glòries està considerada com un projecte vital per ordenar l'accés viari a Barcelona des de la C-31. Actualment està en execució el primer tram de l'obra, que preveu obrir el ramal subterrani des de la Gran Via fins passada la plaça, i amb un cost estimat de sortida de 90 milions. Els treballs, però, estan sent més dificultosos del que s'esperava, ja que, com informava La Vanguardia el mes d'abril, les empreses constructores han hagut de perforar més per sota del previst. A tot això queda pendent una segona fase, la d'allargar el túnel del carrer Badajoz a la rambla Prim, ara mateix en suspens.