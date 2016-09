La superilla suma queixes i motiva l'actuació del síndic

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha decidit obrir un cas d'ofici sobre la implantació de la superilla del barri del Poblenou de Barcelona, arran de les queixes de veïns i empresaris afectats per la mesura. La decisió porta implícita la demanda d'informació sobre el projecte a l'Ajuntament de la capital catalana, en aspectes com ara quins problemes de mobilitat ha detectat arran de la instauració de les restriccions de trànsit decretades a la zona, així com les mesures que pensa adoptar per pal·liar-los. Una qüestió, aquesta, que incideix de ple en una de les qüestions que rebaten els inquilins de la zona, que asseguren que la limitació de la circulació als carrers interiors que conformen l'illa ha col·lapsat vies perimetrals com ara Tànger, Badajoz, Llacuna i Pallars

Igualment, Ribó també preguntarà quines crítiques han fet els veïns del barri a l'actuació o quin

ha estat el grau de participació i implicació que han tingut en la definició de l'illa. Finalment el síndic també ha sol·licitat que se l'informi sobre si durant

la confecció del projecte

es van avaluar “els inconvenients i molèsties” que podria arribar a provocar la introducció de la mesura, un aspecte crucial veient l'arrencada tan accidentada que ha tingut la iniciativa.

La intervenció de Ribó arriba després que ahir s'escoltessin nous testimonis crítics respecte del funcionament de l'illa acotada, i dels quals el mateix síndic fa esment. Un d'aquests interrogants fa referència a les conseqüències que ha tingut la limitació de circulació a la zona sobre els serveis d'emergència, i que s'il·lustra en el cas difós ahir per TV3 d'una ambulància que va trigar mitja hora a recollir un pacient, ja que no s'aclaria amb la nova configuració dels sentits dels carrers. Des del consistori es recorda, però, que en cas de contingència no hi ha restricció ni prohibició que valgui. Igualment, ahir també es van poder veure imatges de camions de recollida d'escombraries que no poden maniobrar pels nous carrils habilitats de pas, atesa la seva estretor. Unes mancances que, sumades a la falta de zona de càrrega i descàrrega, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a revisar per mirar de temperar la maregassa.

A un sector del Poblenou, però, els canvis continuen sense convèncer. És el cas d'una vintena d'empresaris i una setantena de veïns afectats que ja tenen un advocat, Jordi Bonet, a punt per litigar. Ahir tenien una reunió per decidir si ho feien, però van acordar donar més temps de coll a l'Ajuntament perquè respongui al requeriment que li han fet perquè tiri enrere el projecte. “N'hi ha que estan molt decidits a tirar endavant, tot i el cost que això suposarà”, clou el lletrat.