Pitarch sacseja la cursa per liderar el PDC a Barcelona

Amb un nom de candidatura –El temps de les cireres–, amb evocacions més que explícites a l'obra i la figura de Montserrat Roig, l'advocada i actual presidenta de l'Institut Català de les Dones, Teresa Pitarch, va presentar ahir la seva candidatura a presidir la federació barcelonina de l'ara denominat Partit Demòcrata Català (PDC). Amb un discurs que pretén ser una batzegada tant a les estructures internes clàssiques de la formació com a l'actual panorama polític de la capital, Pitarch defuig de les etiquetes que l'assenyalen com l'aspirant del cercle de Germà Gordó i, alhora, inicia la cursa marcant territori amb la qui és una de les seves dues competidores: l'actual regidora Mercè Homs. “Sóc amiga de Germà Gordó, però no sóc la «germana de»...”, va manifestar ahir en una referència directa i sense eufemismes que no només vol identificar a l'edil amb el seu germà, Francesc Homs, sinó, també, amb una part dels quadres de la ja extinta Convergència. El procés d'elecció, doncs, de la nova cúpula del PDC barceloní, i que culminarà amb la votació dels associats els dies 29 i 30 vinents, es presenta animat. I força.

La lletrada assegura tenir, ara mateix, el suport d'entre 7 i 8 presidents de les agrupacions territorials de l'antiga CDC. Un d'ells és Edgar Collado, cap de files de la de Nou Barris, i que s'entreveu com la mà dreta de Pitarch a la candidatura, tot i que aquesta no està estructurada com un tàndem. Des del punt de vista programàtic, un dels primers objectius que es proposen és enfortir el múscul de la federació, ja que consideren que actualment està massa “eclipsada” pel grup municipal a l'Ajuntament. Posant un símil fàcil, es busca un model d'organització equiparable al del Partit Nacionalista Basc, amb òrgans executius molt ben definits, i amb lideratges diferenciats, entre les institucions i la pròpia formació. En consonància amb això, Pitarch deixa clar que la seva única aspiració, ara mateix, és presidir la federació i no ser candidata a l'alcaldia; un procés que s'ha de dilucidar en unes primàries que, a priori, s'haurien de celebrar el maig del 2017. I, a parer seu, la tria del nou cap de cartell electoral no es pot demorar d'aquesta data. Més endavant, l'ara responsable de l'Institut Català de les Dones no descarta ser alcaldable. Si això passés, però, hauria de deixar qualsevol càrrec orgànic a partir del règim d'incompatibilitats incloses en el decàleg de propostes d'El temps de les cireres. Una d'elles és que els regidors a l'Ajuntament tindran una limitació en el càrrec de dos mandats, amb caràcter retroactiu. Aquest últim és un matís important, ja que, si s'apliqués , cap dels 10 edils de l'actual grup de CiU podria repetir.