“La prioritat és fer partit i una alternativa a Colau”

Mercè Homs és llicenciada en pedagogia per la Universitat de Barcelona. Regidora des del 2007, va ser edil del districte de Ciutat Vella entre el 2011 i el 2015. Genís Boadella, per la seva banda, és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i actualment exerceix en un despatx propi. És portaveu de CiU a Sant Martí.

Cal teixir complicitats amb altres partits. En política municipal és fàcil que fem acord en moltes coses

En format binomi, Mercè Homs i Genís Boadella aspiren a assolir la presidència del partit Demòcrata Català (PDC) per acabar d'arrodonir la refundació de la formació.

Sembla que dins el PDC s'estan institucionalitzant les direccions bicèfales. Per què aquesta fórmula?

(M.H.) És un missatge que defensa que el lideratge no l'ostenta una única persona sinó que es visualitza en dues, tot i que ho ha d'acabar fent tot un equip. Això va començar amb la direcció nacional i també he de dir que nosaltres ho hem fet una mica amb un punt de seguir el corrent.

Fins ara l'estructura orgànica del partit estava molt eclipsada pel grup municipal. L'objectiu és fer-la més visible?

(G.B.) La prioritat és fer partit i construir una alternativa al govern de Colau. I això s'ha de fer a través de diferents eines, com ara dissenyant un nou grup municipal.

(M.H.) També volem teixir complicitats amb altres partits, perquè estem en moments de no majories, de confluències i convergències. Perquè, en política municipal, és fàcil que ens posem d'acord en moltes coses.

CiU ha fet una oposició boirosa. Reforçar la idea que vostès són l'alternativa a Colau és el propòsit quant a missatge?

(G.B.) Un dels deures principals és construir una alternativa a Colau. Tenim l'obligació de presentar una contraproposta als ciutadans de Barcelona, posant al dia el nostre bagatge. No ens conformem a ser oposició.

(M.H.) En aquestes últimes eleccions, anàvem a guanyar. I va ser una sorpresa, negativa, perdre. I ens hem hagut de readaptar en aquest primer any i no crec que no hi hagi hagut visualització. Fem molta feina, però hi ha una evidència, com és el fet que el Xavier Trias va dir que plegaria, i això potser dóna una imatge de provisionalitat. Però hi ha equip.

La refundació en si del partit, que ara ja no compta amb aliats anteriors, és un bon instrument per encarar les properes eleccions?

(G.B.) L'espai hi és. Unió, pel que es veu, no crec que vagi camí de reflotar la situació, i nosaltres ens estem reconfigurant. Aconseguir aquest espai electoral que havíem tingut anys enrere és un objectiu perfectament viable.

La seva és la candidatura oficial o de la direcció?

(G.B.) No, la direcció actual en això no s'hi posa. Obre un procés electoral i s'hi apunta qui vol. I les direccions anteriors són d'un altre partit. I si es tracta de buscar lligams, potser hi ha altres candidatures que tenen més lligams amb la direcció sortint de Barcelona que no pas nosaltres. Posar etiquetes és gratis, però quan rasques veus dues persones que volem cuidar i escoltar la gent de la federació com quan hem estat presidents d'agrupació.

(M.H.) I, per això, parlem del concepte de superagrupació, on volem aprofitar la proximitat de les agrupacions, per traslladar-la a la federació.

La federació de CDC Barcelona va acordar fer primàries el maig del 2007 per triar el successor de Trias. En tant que resolució d'un partit ja extint, la consideren vinculant?

(M.H.) Nosaltres treballarem perquè el 2017 això passi, perquè les eleccions són el 2019 i cal temps per construir lideratge, equip, etc.

(G.B.) No ens fa falta cap resolució per saber que les eleccions són quan són, i que ens cal una estratègia política per afrontar aquests temes.

Si els pregunto per noms em diran que és aviat, però el perfil del futur cap de llista quin ha de ser? Algú jove o amb bagatge ja en la política municipal?

(G.B.) Tot plegat és més fàcil. Estem explicant que hem canviat les regles del joc per unes que creiem millors. Si ara vinguéssim i diguéssim “això es fa així o aixà”, seria una falta de respecte per a tots els que estem parlant aquests dies.

(M.H.) I també haurem de tenir molt en compte qui seran els nostres rivals polítics, perquè en funció d'això ajustaràs més un candidat o un altre.

En aquest procés d'elecció de la direcció, què demana l'associat respecte al nou partit?

(M.H.)Volen deixar de ser cridats només per omplir els actes per passar a fer-los. Cal un canvi de mentalitat en la manera com ens relacionem.