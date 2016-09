Desnonaments a l'alça

El cas del districte de Sants i la polèmica institucional subsegüent han tornat a posar en un focus mediàtic preferent la problemàtica larvada dels desnonaments. Una realitat amarga que, a Barcelona, lluny de remetre ha anat cap a més des que ha començat l'any. Així ho il·lustra un informe intern de l'Ajuntament de la capital catalana que serà presentat en comissió la setmana entrant i que revela que la unitat centralitzada –o UCER– que va crear el govern d'Ada Colau per donar resposta als llençaments que es produeixen a la ciutat ha atès fins a 1.515 casos del gener fins al juliol d'enguany. Una xifra que representa un increment del 38% respecte als expedients que es van tramitar durant tot el 2015 (van ser 1.092).

Partint de la base que l'UCER recull informació dels jutjats, entitats i els diferents organismes o serveis municipals, les seves dades ofereixen un retrat molt afinat de l'impacte dels desnonaments a la capital catalana. I, per territoris, es constata que Nou Barris és el que continua registrant-ne un major nombre de casos. Enguany, representen un 19% sobre el total. Les dades també mostren un repunt en els llençaments a Ciutat Vella (+3%) que, sumats al descens que s'ha produït a Sants-Montjuïc (-5%), ha fet que el districte del centre s'enfili fins al segon lloc de la llista.

En l'informe també es constata que la gran majoria de desnonaments comptabilitzats a Barcelona –fins a un 94%– són en habitatges de lloguer. Una realitat que ha empès algunes veus, com la de l'alcaldessa Ada Colau, a reclamar mesures de contingència, com ara fixar topalls màxims en el preu de les mensualitats o canviar la llei per tornar a uns contractes mínims de cinc anys. Un dels factors que més ha colpit de l'episodi de Sants és que hi hagués canalla pel mig. Doncs bé, un 56% dels desnonaments decretats fins ara han afectat famílies amb menors que, en un 30% de casos, viuen únicament amb el pare o, sobretot, la mare. Pel que fa al perfil dels propietaris –també anomenats tenidors– dels pisos afectats, un 70,9% són petits o particulars. El 29% restant són els anomenats grans tenidors. És a dir, particulars o empreses amb múltiples immobles. Però, compte, hi ha matisos: si parlem d'habitatges de lloguer, el titular és majoritàriament un petit propietari (90,3%). Però si és de propietat, el més habitual (92%) és que sigui d'un gran tenidor.

A banda de descriure diversos aspectes d'aquesta realitat, el treball també fa esment a la resposta que hi està donant actualment el consistori. Així, dels 1.515 casos que l'UCER ha obert enguany, la majoria (884) són desnonaments que s'han pogut ajornar. Els resolts són 581, dels quals 347 de manera definitiva. La majoria,188, s'han abordat des de la mesa d'emergències, la mateixa que d'aquí a dues setmanes havia de dictaminar sobre la família santsenca. En 148 expedients més s'ha fet una mediació per ajudar els afectats, i a 11 se'ls ha concedit un lloguer social. Aconseguir la cessió de pisos buits de grans tenidors, com ara bancs, és una altra política prioritària per poder oferir un sostre alternatiu en cas de desnonament. Només en quatre casos, però, s'ha aconseguit la cessió per la via de l'amenaça d'una multa.