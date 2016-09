Quatre dels sis grans simis són en perill crític d'extinció

La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) ha inclòs els goril·les orientals en la llista d'animals en perill crític d'extinció, que es va actualitzar ahir. Aquesta espècie de primats, la més gran que es conserva, ha patit els efectes de la caça furtiva i les darreres dues dècades la seva població s'ha reduït un 70%, fins als 5.000 exemplars que es calcula que hi pot haver actualment. Amb els goril·les orientals, doncs, ja són quatre de les sis espècies de grans primats que són a un pas de la desaparició. Les tres que ja hi eren són els goril·les occidentals, els orangutans de Borneo i el de Sumatra. Els dos grans primats restants –ximpanzés i bonobos– continuen una graó per sota: en perill.

També s'ha elevat el grau d'amenaça sobre la zebra comuna, que ha vist com els darrers 14 anys la seva població es reduïa un 24%. La caça il·legal per aprofitar-ne la carn i la pell són la seva principal amenaça, especialment quan surten de les reserves que tenen habilitades. Ara es troben entre les espècies “gairebé amenaçades”.

En canvi, la llista també permet constatar que “les mesures de protecció resulten eficaces”, com recorda la directora de la UICN, Inger Andersen. La prova és que els programes de recuperació del panda gegant, l'antílop tibetà i el linx ibèric han donat els seus fruits i les tres espècies han vist alleugerida la pressió que tenien sobre el seu futur. Ara estan en situació “vulnerable”, “gairebé amenaçat” i “en perill”, respectivament.

Endèmic de Catalunya