L'Audiència de Tarragona reobre el cas que relaciona la indústria química i la mala qualitat del semen

L'Audiència de Tarragona ha revocat l'arxivament de la causa que investigava la suposada relació entre la indústria química i la mala qualitat del semen dels homes del territori. El tribunal ha acceptat el recurs d'apel·lació de la Fiscalia i ha ordenat practicar diverses diligències que permetin establir si hi ha vinculació entre la contaminació i els problemes d'infertilitat.

Al setembre de 2015 el Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona va decidir concloure la investigació –per tercera vegada– perquè, tot i admetre que els fets podien constituir un delicte contra el medi ambient, no es podia determinar l'autor, còmplice o encobridor dels mateixos.

La Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona va presentar un recurs d'apel·lació contra el sobreseïment de la causa perquè entenia que era “precipitat” i encara restaven havia línies d'investigació pendents que podrien determinar la participació d'empreses i persones en els fets investigats.

La secció segona de l'Audiència ha estimat ara els arguments del Ministeri Públic i considera pertinent, tal com demanava la Fiscalia, que es demani a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat que informi de quines empreses poden produir major volum de “distribuïdors endocrins”, I també si podrien produir-los aquelles classificades com de caràcter “no especial” o “NE”. L'Audiència creu que aquestes diligències permetrien aportar “dades rellevants” per determinar quines són les empreses que els emeten en major quantitat.

El cas arrenca d'una denúncia presentada per l'entitat ecologista l'Escurçó l'any 2010, que es basava en un informe elaborat el 2002 per l'Institut Marquès de Ginecologia i Obstetrícia. L'estudi, el primer d'aquestes característiques que es realitzava a l'estat espanyol, indicava que el 53% de les mostres de semen no complien els paràmetres de normalitat que estableix l'Organització Mundial de la Salut (OMS) pel que fa al volum, la concentració o la morfologia dels espermatozous. En l'aspecte on es van trobar les dades més negatives va ser el de la mobilitat, ja que només un 6,8% dels analitzats es trobaven dins la mitjana d'aquest indicador. La morfologia també va obtenir resultats per sota de la norma, ja que només un 4,1% dels espermatozous no patien deformacions.

El treball citava com a possibles causes de la disminució de la fertilitat masculina el consum d'alcohol, tabac, contacte amb productes tòxics, estrès o agents químics ambientals, entre d'altres. En aquest sentit, una de les possibles causes podria ser l'exposició a productes químics ambientals que actuen com a “disruptors estrogènics”.

El Seprona de la Guàrdia Civil va elaborar un llistat amb més de 180 empreses de la demarcació que entre els seus residus poden emetre algun dels productes o subproductes que, segons l'informe, podrien incidir en les alteracions de la fertilitat masculina. Tot i això, no va poder concretar quin volum de residus ni quin contingut específic dels mateixos havien generat, ni tampoc va poder sintetitzar en un llistat les cinc companyies que haurien emès més quantitat de producte contaminant al medi ambient.

El Jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona va assenyalar en el moment d'arxivar el cas que aquest plantejava un problema de causalitat, ja que “resulta extremadament difícil imputar objectivament una o diverses empreses” i, d'acord amb un informe forense, cal tenir present que existeixen múltiples causes que, en cada cas concret, poden afectar a la mala qualitat del semen. El jutge esmentava els hàbits alimentaris, el consum de drogues, alcohol, tabac o altres tòxics, l'ús de determinats detergents o altres productes d'higiene personal, la contaminació generada per determinats ambients industrials, els vehicles o altres tipus de fums o, simplement, l'ús de roba “particularment cenyida”.