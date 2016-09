La vespa asiàtica s'expandeix i l'apicultor ara ja lluita sol

“L'apicultor ha de produir mel i no passar el dia matant vespes”

“La lluita contra la vespa asiàtica la tenim perduda perquè ara per ara no hi ha res prou efectiu per combatre-la.” Així de clar parlen des d'Apicultors Gironins Associats, que engloba la major part d'apicultors aficionats i professionals de les comarques gironines. I si fins ara la lluita contra la vespa asiàtica, també coneguda com a Vespa velutina, la duia a terme el sector conjuntament amb els Agents Rurals, segons assegura el secretari de l'associació, Carles López, “aquest any els Agents Rurals ja no ens poden ajudar” i les vespes campen al seu aire.

L'any passat, apicultors i Agents Rurals van aconseguir destruir 140 nius de vespa asiàtica a la demarcació de Girona, i aquest any –tot i que asseguren que no porten el compte dels que han aconseguit destruir– calculen que n'hi ha “uns 600 de descontrolats” i que “aquesta xifra anirà creixent”. Per sort, l'expansió de la Vespa velutina a les comarques gironines no va al mateix ritme que en altres zones com ara Galícia, “on la vespa va entrar el mateix any que va entrar a Catalunya i en canvi ells ja ho tenen tot ple”. “Això és perquè el clima de l'estiu de les comarques gironines –el de juliol i agost– és massa sec i això no les deixa desenvolupar amb la mateixa velocitat que es desenvolupen a Galícia o a l'Atlàntic”, assegura López, que comenta que les zones de la demarcació que més agraden a aquesta vespa són el Ripollès, la Garrotxa i l'Empordà, perquè són les zones més humides.

La vespa asiàtica va entrar accidentalment a Europa l'any 2004 pel port de Bordeus, a França, entre la càrrega d'un vaixell procedent de la Xina. A la demarcació de Girona hi va arribar el 2013.

A part de la picada, la vespa asiàtica és inofensiva per a l'ésser humà, però no per a la població d'abelles, ja que els causa greus danys. Es calcula que cada vespa pot capturar entre 25 i 50 abelles al dia. A més, si l'abella detecta la vespa asiàtica a prop, no surt del niu i, per tant, es pot acabar morint. “Aquest any hi ha una desena d'abellars afectats”, assegura López, que comenta que passen moltes hores intentant detectar la vespa perquè ara per ara l'únic que és efectiu “és detectar els nius i eliminar-los”. “S'han intentat altres mètodes però de moment no n'hi ha cap d'efectiu”, manté Carles López. Entre aquests, hi ha el mètode coreà, que consisteix a enxampar una vespa i impregnar-la d'insecticida perquè quan torni al niu l'escampi.

“L'apicultor no ha de basar la seva feina a matar vespes sinó a produir mel”, explica López, que assegura que a l'apicultor professional la vespa li produeix pèrdues importants, però el més perjudicat és l'apicultor petit, que ho té molt difícil per lluitar-hi i amb el temps “s'ho acabarà deixant”. El sector creu que la lluita l'haurien de fer el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Ministeri d'Agricultura o Medi Ambient, però no “nosaltres sols” perquè el “problema el tenim tots”.