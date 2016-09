Girona estalviarà més de 20.000 euros a l'any per un nou sistema a l'enllumenat

L'Ajuntament de Girona ha instal·lat un nou sistema a l'enllumenat públic que permetrà estalviar cada any més de 20.000 euros. Més de la meitat dels quadres de la ciutat, més d'un centenar, funcionen de manera automàtica, és a dir, s'encenen i s'apaguen sempre a l'hora programada. Ara s'han començat a instal·lar uns sensors que permeten que l'horari sigui flexible depenent de la intensitat de la llum que hi hagi cada dia. Aquest sensors tenen un marge de 20 minuts per apagar-se més tard o encendre's abans. Així doncs, en dies foscos i ennuvolats, el sistema permet que l'enllumenat s'encengui abans de l'hora programada i, al contrari, que en dies de molta claror els fanals es posin en marxa més tard.

El regidor d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha explicat que la previsió és anar estenent el nou sistema a tota la ciutat. S'estima que l'estalvi en la factura de l'enllumenat públic serà d'un 3,3% anual –el que suposa uns 20.500 euros cada any– i l'amortització de la inversió es farà en només un any. “Volem apostar-hi perquè és un sistema que funciona i és més eficient i ecològic, a banda que representa un estalvi important”, ha valorat.

Prova pilot que funciona