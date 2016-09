Els veïns de Monistrol podrien tornar a beure aigua de l'aixeta avui

La població de Monistrol de Montserrat fa dos dies que no pot beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per un possible vessament d'hidrocarburs que l'hauria contaminada. Però avui la situació podria canviar, quan es coneguin els resultats de l'anàlisi de l'aigua que ha dut a terme l'empresa subministradora, Sorea, i l'Agència de Salut Pública de Catalunya. La companyia que abasteix Monistrol d'aigua domèstica va assegurar ahir al vespre que el vessament hauria estat aliè a l'operativitat de l'empresa, de manera que els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació sobre les causes de l'incident.

Les restriccions al consum domèstic es van aplicar el diumenge passat després que alguns veïns es possessin en contacte amb Sorea perquè havien notat olor i gust de gasoil a l'aigua domèstica. El mateix dia l'empresa en va agafar diverses mostres per enviar-les al laboratori, on ahir van ser analitzades, i avui s'espera conèixer-ne els resultats. La recomanació anava dirigida al consum per boca, és a dir, a beure o cuinar amb aigua de l'aixeta, però no limitava el seu ús per dutxar-se o netejar.

Un camió cisterna amb 24.000 litres d'aigua potable d'una empresa de Manlleu va fer diverses parades durant el dia d'ahir als diferents barris i urbanitzacions de Monistrol, per tal que els veïns poguessin omplir garrafes i ampolles per al consum domèstic. Alguns fins i tot sortien de casa a omplir directament les olles, i els nens que jugaven al carrer s'acostaven a la cisterna per beure aigua i refrescar-se. La cuba ja es va instal·lar al poble –a l'estació del cremallera– diumenge a la tarda, després de l'avís de la companyia subministradora al consistori, que va distribuir bans informatius pel poble on s'alertava a la població de l'incident i es recomanava no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta. La notificació també es va fer al web municipal i a través de Facebook. Tot i això, molts dels veïns es lamentaven ahir que van conèixer tard la restricció i que les comunicacions institucionals no eren “suficients”.

Juani Pascual, veïna de la urbanització La Batanera, assegurava a aquest diari que dijous ja havia notat el mal gust de l'aigua i l'olor que feia de carburant, tres dies abans que se'n limités el consum. Josep Torras, també veí de la zona, explicava que s'havia assabentat de la restricció a través de Whatsapp i gràcies al boca-orella, però tard, i afirmava que “se n'hauria d'haver informat millor, perquè hi ha molta gent gran que no utilitza les xarxes socials i que ben segur que aquest matí encara no sabien què passava”.