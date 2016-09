Rull anuncia 15 nous trens per al Vallès a partir del 2019

La Generalitat de Catalunya invertirà 130 milions d'euros per adquirir quinze nous trens que permetran incrementar a partir de l'any 2019, amb la incorporació progressiva dels combois, la freqüència de pas a les línies de Sabadell i Terrassa dels ferrocarrils. De plaça Catalunya a Sabadell es passarà de deu minuts de freqüència a cinc minuts, i de plaça Catalunya a Terrassa de vuit a cinc. “És portar fins a les últimes conseqüències la filosofia del metro”, deia ahir el conseller de Territori, Josep Rull, en la visita d'obres a les noves estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Can Feu-Gràcia i passeig de la plaça Major que es posaran en marxa el 13 de setembre. Un dia abans es farà la inauguració oficial amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i una jornada de portes obertes. Les altres tres estacions incloses en el pla per perllongar els ferrocarrils a la ciutat –Creu Alta-Eix Macià, plaça Espanya i Ca n'Oriac–, que han suposat una inversió de 430 milions d'euros, es preveu que s'inaugurin la primavera del 2017, tal com va reiterar ahir Rull. Ferrocarrils calcula que s'incrementarà un 20% el nombre de passatgers a la línia de Sabadell i es reduirà el nombre de vehicles que cada dia utilitzen l'autopista C-58 per anar a Barcelona. Per l'alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, el dia 12 suposarà “un inici i un final de moltes coses que passen a la superfície”. Així, quedarà alliberat el passeig de la plaça Major, es podrà obrir entre finals d'aquest any i principis de 2017 la rambla Ibèria, una de les principals vies d'accés, i estrenar una nova configuració de la ronda Ponent. Tot i que hi ha el compromís per fer subterrani el sector de Can Feu, encara no té pressupost assignat.