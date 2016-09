L'Estat nega ara la subvenció per refer la casa natal de Dalí

La subvenció que havia de permetre començar les obres de rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí no arribarà aquest any. Ho va comunicar la subdirectora general per a la Cooperació amb les Comunitats Autònomes, Begoña Cerro, a finals del mes de juliol passat a l'Ajuntament de Figueres, negativa que va ser ratificada a principis de setembre, també telefònicament, a petició de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Figueres, que va trucar a Madrid per saber-ne el veredicte final. A hores d'ara, l'Ajuntament de Figueres no té encara la negativa a concedir la subvenció, que havia estat inclosa en l'avantprojecte de pressupost pel 2016. El govern espanyol l'ha desatès, d'aquesta manera, per segon cop. Anys enrere ja ho havia fet la ministra socialista Carme Chacón, que, sent responsable de la cartera d'Habitatge, havia assegurat una subvenció per iniciar les obres que mai va arribar.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, per la seva banda, va anunciar ahir també que el consistori assumiria amb recursos propis l'inici de les obres, tot i que no va poder assegurar si això seria possible per aquest any.

Felip va afirmar, així mateix, que caldrà avaluar econòmicament fins on es pot donar cabuda a la rehabilitació dins del pla d'inversions previst. “Cal veure com ens permet afrontar el pla d'inversions els dos milions que val la reforma”, explicava l'alcaldessa. D'altra banda, Felip va recordar que el PP gironí havia fet gala durant la darrera campanya electoral de la subvenció que ara asseguren des de Madrid que no arribarà. “Nosaltres ens vam presentar a la convocatòria del Ministeri de Cultura al març i, des de llavors, estàvem pendents de la resolució. Ens havien assegurat que la tindríem segur i el diputat Enric Millo ho va anunciar a so de bombo i platerets durant la campanya electoral. ”

Més recentment, l'Ajuntament de Figueres va demanar una subvenció Feder que havia de complementar la subvenció de Cultura i que tampoc arribarà. Sabran si disposen del milió d'euros demanat a la tardor. Felip va manifestar que continuaran amb el projecte. “Hem encarregat un projecte de museïtzació de la planta baixa i no frenarem, malgrat la negativa, la reforma prevista.”

El projecte de rehabilitació està acabat des de l'any 2011 i haurà de ser revisat per adaptar-lo. Els 500.000 euros que havien d'arribar del Ministeri de Cultura havien de servir per subvencionar la primera fase, que s'havia previst afrontar-la aquest mateix 2016. Amb càrrec al pressupost municipal figuerenc no s'havia previst cap partida.

Des de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament figuerenc es dóna importància a la rehabilitació de la casa on va néixer Dalí no tant pel gran atractiu que té la visita sinó per la mobilitat dins de Figueres que creuen que ha de donar fer-la visitable. Ara mateix, des del punt de vista turístic, Figueres vol generar mobilitat dins la ciutat que afavoreixi l'activitat econòmica aprofitant l'atractiu que té el Museu Dalí.

La dirigent del PP a Girona, Concepció Veray, va explicar ahir a l'ACN que la subvenció no arribarà ara perquè s'havien hagut d'excloure totes aquelles partides que no s'havien licitat ni executat el juliol del 2016 malgrat estar incloses en el pressupost d'enguany. “Tot queda suspès per complir amb els objectius [de dèficit] de la Comissió Europea”. Tot i això, Veray va assegurar que si el PP torna a governar, la partida s'inclourà als pressupostos del 2017.

Veray va lamentar les declaracions de l'alcaldessa de Figueres i li va demanar “més humilitat” i estar “a l'altura”, ja que considera que hauria d'exigir responsabilitats al seu soci de govern, el PSC, perquè es desencalli la situació a escala estatal. El diputat Lamuà (PSC) va assegurar recentment que demanaria per la subvenció. No hi ha arribat a temps.