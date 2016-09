TP Ferro entra en fase de liquidació perquè no pot renegociar el deute

El jutge ha enviat la companyia TP Ferro, concessionària del túnel del Pertús (Alt Empordà), a liquidació després que la companyia no ha pogut renegociar amb èxit el deute acumulat de la firma, que ascendeix a 557 milions d'euros. La junta de creditors que havia de donar el vistiplau a la proposta que va presentar TP Ferro per sanejar els números no s'ha arribat ni a celebrar per falta de quòrum. Aquesta situació condueix de manera irremeiable l'empresa a la fallida. La liquidació de TP Ferro comportarà que els estats espanyol i francès hauran d'assumir ara la gestió del tram transfronterer de l'alta velocitat. Les dues administracions es podrien trobar amb haver de fer front a una indemnització de 450 milions d'euros. El cas és que si la decisió depèn d'un tribunal d'arbitratge de Brussel·les pot trigar anys en arribar. El director general de TP Ferro, Petros Papaghiannakis, afirma que s'ha fet “tot el possible” durant més de dos anys per evitar arribar a la fallida. El directiu ha volgut tranquil·litzar tothom assegurant que el pas de trens d'alta velocitat està garantit.