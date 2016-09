Rull denunciarà Adif per no haver complert la inversió

Esgotades les vies administrativa i política, la Generalitat recorrerà a la judicial per garantir un servei digne de rodalies. El govern presentarà “amb determinació granítica” un recurs contenciós administratiu davant l'Audiencia Nacional per intentar que un jutge obligui Adif a millorar la xarxa ferroviària catalana, un cop l'administrador d'infraestructures s'ha desentès completament dels acords polítics sobre inversions assolits entre el govern català i Foment.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va mostrar ahir la seva perplexitat davant la resposta “inaudita” rebuda d'Adif al requeriment que se li va interposar al juliol. La Generalitat demanava que es fessin les inversions necessàries a la xarxa perquè pogués gestionar amb garanties el servei de rodalies, però Adif li ha contestat, segons sembla, que els acords als quals es va comprometre l'exministra de Foment Ana Pastor són irrellevants a efectes administratius. “És gravíssim. És la desautorització més rotunda d'una responsable política del govern de l'Estat”, va afirmar Rull.

El recurs contenciós administratiu es presentarà a l'octubre i estarà avalat pel màxim nombre d'ajuntaments. Rull va comparèixer al matí per fer balanç de les incidències dels últims anys amb el servei de rodalies i va recordar que els acords amb el Ministeri de Foment suposaven una inversió de 4.000 milions en el període 2008-2015, dels quals només s'ha executat un 10%. A més, el pla d'inversions pactat el 2013 amb Pastor, que identificava les carències de la xarxa i planificava les actuacions urgents, suposava invertir 306 milions, dels quals només s'ha executat un 4,1%, sempre segons fonts governamentals.

Hores després, Adif va emetre un comunicat en què desmentia que hagués negat a la Generalitat l'obligació d'executar les inversions i en el qual afirmava que el requeriment per inactivitat que li havia presentat s'havia desestimat “perquè la via utilitzada no era la legalment adequada”. A més, Adif sosté que “no és cert que Foment hagi descuidat Catalunya”.