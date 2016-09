La Generalitat i Andorra volen rellançar l'aeroport de la Seu

Bones perspectives per a l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell en matèria d'aviació privada; però de moment pocs resultats pel que fa als vols comercials. Així es desprèn del balanç de les operacions realitzades durant aquest any, amb un increment del trànsit aeri d'un 62% des de principi d'any. En total, entre l'1 de gener i el 31 d'agost s'hi han registrat 2.119 operacions, cosa que suposa haver superat el total d'operacions realitzades al llarg del 2015. I, comparativament, el d'Andorra-la Seu d'Urgell se situa, a 31 d'agost, per davant d'aeroports de l'Estat amb més anys en funcionament, com el de Lleó, Burgos, Badajoz, Ceuta i Algesires, entre altres.

Ho recullen les dades comptabilitzades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, titular de l'aeroport pirinenc. Les va fer públiques el conseller Josep Rull, durant una trobada divendres passat amb els representants del govern d'Andorra. La reunió va servir per fer balanç de les actuacions de dinamització conjunta en matèria de transports i medi ambient realitzades des de la posada en marxa de l'aeroport, reobert el 2010 després d'haver reconvertit l'antic aeròdrom en una instal·lació capacitada per operar amb vols comercials amb aeronaus de mides petita i mitjana, de fins a 50 passatgers.

De la trobada també va sortir el compromís de realitzar noves accions de cara al futur entre les dues administracions. La Generalitat, titular de l'aeroport de la Seu d'Urgell, va posar al seu moment la inversió constructiva i de tota l'estructura necessària perquè l'aeroport funcionés, mentre que per a Andorra va quedar el pes de la promoció comercial de la infraestructura i la recerca de companyies que hi apostessin amb vols regulars, assumint com a risc fer-se càrrec del 50% del possible dèficit d'explotació de la infraestructura fins a un màxim de 300.000 euros anuals.

Les polítiques comercials han funcionat bé pel que fa a l'aviació privada, però no han anat gaire bé pel que fa als vols comercials. El bluf d'Andorra Airlines, una companyia privada que es va crear amb la intenció de muntar vols des d'Andorra a partir de la primavera passada i que no ha arribat a operar i no ha donat explicacions, ha posat sobre la taula que l'enlairament de l'aeroport en l'àmbit dels vols regulars no serà cosa fàcil. Ara la Generalitat intenta que el compromís d'Andorra per la política comercial de l'aeroport no decaigui sinó que es reforci. Després de la reunió de divendres, van acordar dissenyar una estratègia conjunta per a l'aeroport d'Andorra-la Seu perquè al llarg del 2017 hi hagi les primeres operacions comercials.