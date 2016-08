Els accessos ferroviaris al Port, més a prop

El govern ha aprovat cedir un tram de via de Ferrocarrils de la Generalitat a Adif per construir els nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona. La cessió forma part de l'acord signat al juny per a la construcció del nou accés ferroviari sud. El tram abraça 3,37 quilòmetres del ramal de mercaderies de l'operador català, concretament entre el nou accés viari a Cornellà de Llobregat des de la ronda Litoral fins passat el pont d'accés a Mercabarna. Per aquesta infraestructura circulen ara trens procedents de la fàbrica de Seat i de les mines de potassa del Bages. Un cop cedit el tram, Adif l'adaptarà a tres amples de via i els trens de Ferrocarrils hi podran passar sense cap cost.