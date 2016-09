Després del brogit, la ràbia

La matinada del 24 d'agost els habitants dels Apenins del centre d'Itàlia es van despertar amb un soroll eixordador. Quan comença un terratrèmol, el primer que es percep just abans del moviment de les entranyes de la terra és un soroll sord, confús, potent i continu. Alguns van sentir els espetecs de les esquerdes de les parets. D'altres, els més desafortunats, l'esclat de l'explosió de casa seva. Quan els edificis estan mal construïts, en el moment de patir un sisme literalment exploten.

Molts dels supervivents del terratrèmol expliquen que encara ara, més de dues setmanes després, continuen sentint aquell brogit. És el soroll de l'horror. Un soroll interioritzat que contrasta amb el silenci que s'ha apoderat dels pobles destruïts.

Si s'agafa la Salària –una de les vies que van construir els antics romans i que connecta la capital amb el centre d'Itàlia–, a 80 km de Roma es comença a trobar runa a les cunetes i cartells que indiquen poblacions que ja no existeixen. I com que el final de l'estiu és època de festes majors, també s'hi troben cartells de colors mig esparracats que anuncien concerts, fires gastronòmiques i activitats infantils que ja no se celebraran.

La senyora Pina treballa en una benzinera, a pocs quilòmetres de Rieti. Explica, mig plorosa, que no ha volgut treure els pòsters de festes majors dels pobles del voltant penjats a l'establiment perquè li fa “angúnia”. Casa seva, a Rieti, va patir danys, tot i que no es va enfonsar. Però com gairebé tothom de la zona, coneix persones que ho han perdut tot: familiars, amics, la casa, els records, el negoci. A molts, només els queda un sentiment de ràbia i d'impotència: com pot ser que les cases construïdes en terreny d'alt perill sísmic hagin quedat fetes a miques?

Pasquale viu sol i treballa d'escombriaire. La matinada del 24 d'agost acabava de sortir de casa per començar el torn de feina. Poc després de tancar la porta, quan entrava al cotxe, va sentir un soroll –“com si explotés una bomba”, diu– i el terra que tremolava. Se li va ensorrar la casa i la dels seus veïns al davant. Va passar la nit fent companyia a les veus que sentia a sota la runa, fins que van arribar els equips de rescat.

Els supervivents repeteixen la mateixa frase: “Que l'estat no ens abandoni.” Els precedents per témer el pitjor no hi falten. Milers de damnificats dels terratrèmols dels últims 40 anys encara estan esperant un lloc digne per viure-hi.

A molts encara els ressona la frase que l'aleshores primer ministre Silvio Berlusconi va deixar anar quan hi va haver el sisme de L'Aquila. Parlant de les persones que havien perdut la casa, va etzibar: “Tenen de tot; medicines, menjar calent… S'ho haurien d'agafar com un cap de setmana de càmping!” Al sud del país, uns quants damnificats pel terratrèmol d'Avellino, fa 36 anys, viuen com si estiguessin en un càmping. I poca gràcia els fa.

Matteo Renzi, per encarar la reconstrucció “amb serietat”, ha engegat el projecte anomenat Casa Italia. Aquesta setmana s'ha reunit amb representants dels geòlegs italians, que han fet una primera estimació del que costaria convertir en segurs els edificis amb més risc de tot Itàlia: calculen que caldran més de 100.000 milions d'euros i que les obres duraran 30 anys.

Arriba la màfia