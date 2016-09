Banc de proves al barri del Poblenou

El barri del Poblenou va estrenar ahir la primera superilla del mandat d'Ada Colau. En concret, aquest model d'organització urbana s'ha implantat en una àrea de nou illes de cases, on es pot dir que el vianant guanya la partida al cotxe. En aquest sector, la circulació rodada queda limitada –no està pas prohibida del tot– i, com es pot intuir, l'objectiu és restar espai físic als vehicles i guanyar-lo per a usos ciutadans, sense que això alteri la funcionalitat interna de la ciutat. Un discurs que, fins ara, havia omplert estudis i anàlisis teòrics i que només s'havia posat en pràctica en un sector de la vila de Gràcia. Amb la implantació al Poblenou arriba, doncs, la prova de foc, ja que aquesta és la primera superilla de la trama Cerdà, característica de l'Eixample.

El laboratori d'aquest model d'organització està situat, en concret, al perímetre format pels carrers de Badajoz, Pallars, Llacuna i Tànger. En aquestes quatre vies perimetrals l'ordenació del trànsit no s'ha vist afectada, ja que els canvis substancials es donen a l'interior. Aquest cap de setmana s'hi han col·locat els senyals verticals i horitzontals per modificar la circulació de vehicles, les línies d'autobús i els carrils bici, i també per informar que s'està accedint a la superilla. Des d'ahir ja no s'hi pot circular a més de 10 km/h i els vehicles només disposen d'un carril. Quan hi entren, es veuen obligats a girar en la primera intersecció que troben, de manera que no poden continuar en línia recta. Així s'evita que hi circulin si no és estrictament necessari –per arribar a algun punt concret o a un aparcament–, amb l'objectiu final de reduir la presència de cotxes a la mínima expressió. Les línies d'autobús han canviat també el recorregut –s'han suprimit dues parades a l'interior i se n'han habilitat tres fora del perímetre– i es perdran unes 50 places d'aparcament.

L'espai, doncs, és per als vianants i les bicicletes, que hi circulen en doble sentit i són els únics vehicles que poden travessar les cruïlles en línia recta. Els ciutadans guanyaran l'espai de les quatre cruïlles interiors que queden al centre de la superilla, amb una superfície de 2.000 metres quadrats cadascuna. Ara cal decidir l'ús que es donarà als espais alliberats. Durant aquest setembre, 200 alumnes de diversos centres d'arquitectura –conjuntament amb veïns i entitats– faran propostes per fomentar la seva recuperació i omplir-los d'activitats.

Conscient de les conseqüències que té qualsevol canvi en la mobilitat, el consistori ha repartit fulls informatius a la zona i, durant aquests dies, la Guàrdia Urbana i un equip d'informadors hi seran presents per explicar els canvis. Ahir, com és lògic en ser el primer dia, era fàcil trobar conductors i ciclistes desorientats. Era el cas del Ramon Gorgues, que viu a prop del Fòrum i que acostuma a passar amb la bicicleta per la zona en direcció a l'Arc de Triomf. “Vaig sentir que s'implantava la superilla, però no em pensava que fos exactament aquí. No tinc gaire clar per on puc circular”, comenta abans de consultar-ho a un agent de la Guàrdia Urbana. “Aquest carril és per als cotxes i la resta és per als vianants, les bicicletes, els patinets... qualsevol altra activitat”, li respon el policia. L'agent tot just acaba d'informar un conductor que ha de girar en la propera intersecció. “Es vol destinar l'espai a altres activitats i no als vehicles; en aquestes nou illes ara ja no tenen preferència”, li explica. El policia assegura que els conductors no se li han queixat gaire. “S'ho prenen més aviat amb resignació”, diu. La Verónica Aroca, que treballa a la zona, sí que es mostra “indignada”, però. “No sabia que farien canvis en la mobilitat i avui m'he trobat amb dificultats per circular; aquí hi ha més oficines que habitatges, no crec que això sigui necessari, sembla que ho facin per molestar”, opina la dona, que es planteja anar a treballar en transport públic.

“Justícia urbana”