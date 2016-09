La transformació silenciosa de l'urbs

El de les superilles és, possiblement, un dels projectes que afecten Barcelona més mal explicats en contraposició a la que ha de ser –o hauria– la seva transcendència futura. El relat, fins ara, ha utilitzat un verb essencialment acadèmic, tant retòric com difús, que ha provocat que, a peu de carrer, costi de visualitzar la idea. Per intentar fer-ho s'ha de començar per l'objectiu. I aquest es podria resumir en un plantejament tan radical i ambiciós com seria canviar l'ordre de funcionament d'alguns carrers de la ciutat. És a dir, el que ara està pensat i concebut com un espai perquè hi passin vehicles privats ha de tenir usos ciutadans o socials. S'han d'invertir les prioritats. Que no és poca cosa.

Una de les característiques d'aquesta transformació a foc lent és que no porta implícita grans obres ni modificacions de l'estructura física de l'urbs. Es tracta, més aviat, d'una operació d'ajust general del seu règim intern, que parteix del repte genèric inclòs en el pla de mobilitat local que, en els pròxims anys, el trànsit de Barcelona s'ha de reduir de manera substancial. Un 21%, diuen els experts. I amb menys cotxes a la calçada, del que es tractaria, bàsicament, és d'ordenar per on passen.

I aquí apareix la superilla. Per interioritzar el concepte cal imaginar una divisió de la ciutat sobre plànol a mig camí, en mida, entre un barri –més petita– i una illa de cases –més gran–. A l'hora de delimitar-les, Barcelona té un avantatge enorme, decisiu, com és l'estructura urbana de l'Eixample. Una quadricula precisa, lineal, que és idònia a l'hora de definir el traçat d'aquestes àrees. Com la del Poblenou. La idea és que els cotxes puguin circular sense més restriccions pels carrers que formen el perímetre de les superilles, un fet que assegura que la mobilitat de pas o sobre el conjunt de la ciutat es manté. En canvi, el trànsit pels vials que quedin dins la quadricula estarà restringit. L'alternativa, aquí, serà anar a peu o en bicicleta, ja que són trajectes curts. I aquest espai interior és el que passarà a tenir altres usos. Quins? Ja es veurà perquè un dels altres propòsits de la iniciativa és incentivar la presa de decisions comunitàries. O sigui, que els veïns tindran molt o tot a dir al respecte. És fàcil d'imaginar, però, que el que ara són cruïlles de pas de cotxes es puguin convertir en zones de joc o d'estada. Només a l'Eixample hi ha 120 d'aquestes interseccions que sumen 231 hectàrees de superfície. Ara hi ha cotxes. Els queda poc, però.