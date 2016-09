Osona triplica els contractes de lloguer registrats el 2005

Si no és que es tracta d'un cinquè pis sense ascensor, en aquest moment és molt difícil trobar habitatge de lloguer en condicions a les poblacions més grans d'Osona, i de manera molt més accentuada a Vic. Les dades de l'Informe de conjuntura socioeconòmica d'Osona situen en 3.095 el nombre de contractes de lloguer que es van registrar el 2015, tres vegades més que els que hi havia deu anys abans. El 2005 van ser només 951 “i des de llavors ha anat in crescendo, coincidint amb la davallada de la construcció d'obra nova”, explica Sandra Álamo, responsable de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona, autor de l'estudi.

Així ho constaten les immobiliàries, que expliquen que no tenen oferta disponible en arrendament i que la que els arriba, en poques hores els la treuen de les mans. Tot i que segons l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a Osona hi ha identificats 1.083 pisos buits, propietat dels bancs, difícilment passen al mercat de lloguer, perquè el que volen les entitats financeres és vendre. Les causes de tanta demanda d'habitatge de lloguer són diverses, en el cas de Vic: des de la recol·locació de persones desnonades en altres pisos, passant per la incidència que té el col·lectiu universitari en el mercat immobiliari, fins a la necessitat d'apropar-se a la feina i retallar despeses de transport, segons expliquen des del sector. En qualsevol cas, fins ara la necessitat de disposar de més habitatge de lloguer no s'ha traduït en un encariment excessiu del preu. Segons l'informe de l'Observatori Socioeconòmic, es manté estable des de l'any 2013 en una mitjana de 409,20 euros mensuals, tot i que algunes immobiliàries diuen que els pisos amb ascensor i plaça de pàrquing s'estan acostant als 425 euros al mes de mitjana o ja els superen.

El mercat de lloguer a Osona sens dubte s'ha vist afavorit per l'escàs nombre d'habitatges de nova construcció, que han tingut una forta davallada. Si el 2006, a la comarca, es van començar a construir 3.826 habitatges, en tot l'any passat només se'n van iniciar 61. Durant el primer trimestre del 2016 se n'han començat 12 i se n'han acabat 20. En el mateix període de l'any passat, els habitatges finalitzats van ser 10. Això porta a concloure que el mercat immobiliari de nova construcció continua estancat, tot i mostrar tímids senyals de recuperació.