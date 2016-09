Ikea es compromet a donar suport a Salt si s'hi instal·la

A la botiga de Salt hi invertirà entre 80 i 100 milions d'euros, si es fa

L'empresa Ikea es va comprometre ahir a contribuir al desenvolupament de l'activitat econòmica de Salt si finalment es pot instal·lar al municipi. Fonts oficials de la companyia van assegurar que la seva implicació amb Salt serà clara: “Ens esforcem per detectar oportunitats de desenvolupament local i contribuir al benestar dels que ens envolten.” En aquest sentit, concreten que prioritzen la dinamització del mercat de treball i la millora de l'estabilitat laboral dels municipis on tenen presència. Contesten així un dels arguments dels contraris a la implantació d'un gran centre comercial d'aquesta marca a Salt, que asseguren que l'objectiu d'aquestes multinacionals és només el seu benefici i que viuen d'esquena a les necessitats del seu entorn i promouen uns llocs de treball de baixa qualitat.

Amb aquestes declaracions, tot just quatre dies abans de la celebració de la consulta popular sobre el desenvolupament del sector sud i, de manera destacada, de la possibilitat que Ikea obri a Salt, l'empresa trenca el silenci que havia mantingut fins ara sobre la qüestió. S'implica així en la consulta donant arguments per al sí, però no tanca la porta a instal·lar-se en un altre municipi gironí si és que els saltencs voten que no i el govern local descarta definitivament tramitar el desenvolupament. En aquest sentit, a la pregunta de si els falla Salt si preveuen instal·lar-se en algun altre municipi de la demarcació, no volen concretar res fins a saber el resultat de la consulta: “És aviat per poder parlar en ferm de cap zona concreta”, manifesten, però sí que admeten l'interès per ser a la demarcació: “Continuem explorant i estudiant nous mercats [...] amb vista a un possible projecte a la província.”

En cas de concretar-se el projecte d'obrir un centre a Salt, hi invertirien entre vuitanta i cent milions d'euros, asseguren. La quantitat variaria d'una xifra a l'altra en funció de les dimensions del centre i l'espai de què disposessin i la ubicació, entre d'altres condicionants. És la xifra que destinen a tots els nous projectes.

