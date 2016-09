No és tele per a músics

Els programes musicals clàssics d'actualitat amb virtut formativa han desaparegut de la graella

El programa de referència musical de la tele actual

és un format nostàlgic, un refugi generacional, que s'endinsa en l'arxiu, de més de cinquanta anys, de TVE. Cachitos de hierro y cromo , que es va estrenar el 2013, ha aconseguit posar en relleu el fons històric de la cadena pública espanyola, amb monogràfics (el primer episodi estava dedicat als cassets de benzinera) amens i alhora didàctics –hi ha una feina de fons, discursiva, al darrere a l'hora de muntar un episodi–, i concebent un passat que fa modern i que atrau una audiència que fa temps que no mira la tele.

Cachitos és l'únic altaveu de la música en l'aparador televisiu, que s'ha multiplicat en nombre de canals els últims anys, però no en oferta. I és simptomàtic que sigui un programa d'arxiu, que dóna prioritat al muntatge amb la música com a contingut. Han desaparegut de la graella els programes musicals tallats pel patró clàssic i que tenien una doble funció: presentar l'actualitat musical i fer de plataforma per als músics. Tenien, a més, una virtut formativa i de descoberta. Dirigits al públic jove, hi ha títols històrics. A TVE, Musical express (1978-1983), Tocata (1983-1987), Rockopop (1988-1992) i Séptimo de caballería (1998-2002), que, presentat per Miguel Bosé, representa l'últim programa musical amb majúscules. Hi van actuar R.E.M., Chavela Vargas, Madonna..., i Bosé hi conversava.

L'auge d'aquests programes a la tele coincideix, a més, amb el boom de la cultura del videoclip. Ara, YouTube ha substituït l'MTV com la gran pantalla per veure clips i actuacions musicals. La televisió, igual que les radiofórmules, s'ha hagut d'adaptar als canvis del consum musical: les cançons i llistes es configuren a la carta i en línia per internet amb plataformes com Spotify.

Quant a TV3, la cadena va fer Oh, Bongònia (1987-1989), en què Mikimoto presentava videoclips i rànquings d'èxits, a més d'un concurs. Però és Sputnik (1989-2011) la marca musical de la televisió catalana. Al llarg de la seva història, va passar per diverses etapes i va tenir diversos presentadors. En els últims anys, va apostar pel gènere documental , amb adquisicions internacionals però també producció pròpia, com ara Les arrugues del rock (2007), amb guió de Lluís Hidalgo, que analitzava l'estat de salut de la cultura rock coincidint amb el retorn de bandes veteranes. I l'especial que es va fer sobre els 20 anys del programa, amb bandes del país. En aquest especial, els Manel, que la veu en off definia com els “companys de viatge més novells de l'Sputnik, però que fan cançons amb la saviesa dels més veterans”, feien una versió de Common people de Pulp.

Precursor de la música com a discurs per bastir un nou format televisiu va ser No me la puc treure del cap (2010-2011).

També ha desaparegut una de les constants en la tele pública: els concerts. TVE a Catalunya –històricament, des de la Nova Cançó, ha apostat per la música, i precisament Cachitos té el seu origen en professionals del centre– els va recuperar el 2013 amb Blue zulu , a La 2, centrada en l'escena musical feta a Catalunya. El director, Francesc López, volia tornar a dotar la música de visibilitat i protagonisme, i no reduir-la a farciment per omplir la graella a les quatre de la matinada.