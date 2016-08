Temporada de canvi per liderar

L'objectiu és recuperar els oients que fa anys van canviar d'emissora i l'ambició és la del lideratge. Catalunya Ràdio va presentar ahir, amb un especial des d'un catamarà, la nova temporada, que el seu director, Saül Gordillo, va definir de “canvi”.

El nou curs de l'emissora pública, que comença dilluns, reforça també l'entreteniment. Així, s'allarga El matí de Catalunya Ràdio, joia de la corona, fins a la una del migdia, amb una última hora d'humor amb l'APM?. Catalunya Ràdio també ha potenciat els esports amb la incorporació de Jordi Costa i Sònia Gelmà, que es faran càrrec de Tot costa, la nova aposta esportiva dels vespres, de dilluns a divendres de 19 a 21 h. A més, El club de la mitjanit (23 a 01 h), amb Francesc Garriga, es trasllada també a la tele, i es podrà veure en directe per Esport3.

La reformulació més destacada és al migdia-tarda. A més de l'APM? se substitueix La vida de Sílvia Cóppulo per un programa de tendències socials a la xarxa, Popap (13 a

14 h) a càrrec de Mariola Dinarès . L'informatiu Catalunya migdia (14 a

16 h) serà conduït per Òscar Fernández, que substituirà Neus Bonet, que passa a conduir el mateix espai els caps de setmana. S'hi incorpora, a partir de les 15 h, una tertúlia, amb opinió i anàlisi, presentada per Empar Moliner. La mateixa estructura es repeteix al Catalunya vespre (21 a 23 h), amb Kilian Sebrià, i la tertúlia serà moderada per Sílvia Cóppulo.

El gran fitxatge del curs és el de Roger de Gràcia, que presentarà Estat de Gràcia (16 a 19 h), el magazín de tarda. Entre altres col·laboradors, els escriptors Carles Porta i Lolita Bosch, i la periodista Agnès Marquès.

Clàssics amb 30 anys