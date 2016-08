Les sèries del nou curs

Sempre és temps de sèries –l'estiu ha deixat notables sorpreses com Stranger things a Netflix– però setembre i octubre és temporada alta. L'inici de curs comporta novetats i esperats retorns.

És el cas de Black Mirror, que abordava, de forma inquietant i obscura, la relació entre societat i tecnologia. Creada per Charlie Brooker per al canal britànic Channel 4, aquesta faula moderna comparada amb La dimensió desconeguda de l'era digital estrena tercera entrega de la mà de Netflix, que n'ha encarregat sis episodis, variant el format original. Després de dues temporades –de tres episodis cadascuna– i un especial de Nadal, el 21 d'octubre s'estrena la nova entrega.

El catàleg de novetats de Netflix inclou Luke Cage (30 de setembre), que ja havia aparegut en diversos capítols de Jessica Jones , basada en un personatge de Marvel. I l'ambiciosa The Crown (4 de novembre) sobre els anys de joventut i la primera part del regnat d'Elisabet II. També emetrà la segona temporada de Narcos (2 de setembre) i ha adquirit la icònica nissaga televisiva de Star Trek en previsió de la nova sèrie que prepara la CBS per al 2017.

Sense Joc de trons per a aquest curs –la setena temporada, de només set episodis, s'estrenarà l'estiu del 2017–, Movistar+ Series aposta per ficció britànica –les minisèries Love Nina (15 octubre) i Los vivos y los muertos (26 octubre)– i per les novetats nord-americanes. Un d'aquests últims títols és Timeless (4 octubre), sobre els viatges en el temps i una de les apostes de la NBC. La segona novetat de Movistar + Series és l'adaptació en sèrie que s'ha fet de la pel·lícula Arma letal (22 setembre).

Quant als retorns, s'ha de marcar el calendari serièfil amb les següents estrenes: la quarta temporada de Masters of Sex (12 de setembre), la tercera de Transparent (24 de setembre), la tercera entrega de Madam Secretary (3 octubre), la segona temporada de Mr. Robot (7 setembre) i la setena entrega de la comèdia Shameless; (3 d'octubre).

En tot cas, nous actors s'afegiran al tauler de joc. En un escenari dominat per Movistar+ amb un 70% del mercat de la televisió de pagament, hi ha noves plataformes que volen fer-se un lloc en l'aparador audiovisual de l'Estat. HBO i Amazon han anunciat la seva intenció d'implantar-se amb diferents fórmules. La cadena HBO ho farà a través d'un acord amb Vodafone per veure el seu servei en streaming mentre que el servei de vídeo d'Amazon es podria veure abans de finals d'any. És el nou model que s'està implantant en el mercat: empreses que produeixen i que en comptes de distribuir per a altres teles els seus productes audiovisuals, sèries o pel·lícules, són també canals d'emissió. Tant HBO – històricament vinculada a la qualitat– com Amazon presenten novetats destacades. Westworld (HBO) és una història de ciència-ficció, amb Anthony Hopkins i Ed Harris, i que s'estrenarà el 2 d'octubre a Estats Units. Amazon produeix la sèrie de Woody Allen Crisis in Six Scenes . Format de sis episodis de mitja hora cadascun i amb Woody Allen i Miley Cyrus, s'ambienta als anys seixanta i se centra en una família que rep una visita inesperada.