Santa Coloma recupera el gust de les maduixes

A principi del segle passat, les maduixes de Santa Coloma de Gramenet eren conegudes i valorades molt més enllà del poble. I és que a la vora del Besòs, es cultivaven les maduixes més dolces i gustoses de Catalunya. Així ho diuen les cròniques del moment i ho avalen tots aquells que les van arribar a tastar. El doctor Puigvert, estiuejant il·lustre, era un dels enamorats de les maduixes colomenques i cada any en reservava un cistell a la Coloma Bayà, una de les pageses que van mantenir durant més temps el cultiu d'aquesta fruita a Santa Coloma. Tanta era la fama de les maduixes colomenques que es podien trobar en mercats com ara la Boqueria de Barcelona. Els estiuejants s'aplegaven per fer maduixades, berenars on aquesta fruita era l'ingredient principals.

Maduixada és ara el nom d'un sorbet que vol reivindicar l'emblemàtic cultiu de la Santa Coloma rural. Jordi Navarro és l'emprenedor colomenc responsable del projecte. Per tirar-lo endavant s'ha submergit en la història del seu poble per rescatar de l'oblit la tradició maduixera a través de la gent que el va conèixer bé, com ara la Coloma Bayà. I després de la teoria, ha passat a la pràctica i ha trobat les mates de maduixera originals, que encara avui un pagès de Santa Coloma cultiva a Sant Hilari Sacalm, a la Selva, i que també es poden trobar en altres pobles de la falda del Montseny. Es tracta d'una fruita dolça amb molt poca acidesa a la qual, quan es cultivava a Santa Coloma, diuen els pagesos que les característiques del terreny donaven un gust més especial.

Elaborat a Badalona

Navarro és el propietari de La Crep, una creperia gelateria que ven gelats artesans elaborats a l'obrador de can Soler, a Badalona. Va explicar el seu projecte als germans Soler i ells l'han ajudat a crear la Maduixada, el sorbet de maduixa que, a partir d'aquesta setmana, posa a la venda al seu local del carrer Sant Carles. Maduixes al màxim de semblants a les que es conreaven a Santa Coloma, aigua i sucre són els tres únics ingredients que permeten rememorar a cullerades la dolçor única del sabor d'aquella Santa Coloma rural que el creixement demogràfic i urbanístic va fer desaparèixer.

El projecte, que es va presentar ahir en societat a la biblioteca Central, anirà més enllà de la gelateria. Una dotzena de restaurants de Santa Coloma s'han interessat pel producte i el pensen incorporar a la seva carta de postres. Fins i tot Víctor Quintillà, xef del restaurant La Lluerna, que té una estrella Michelin, farà una reinterpretació de la maduixada amb unes postres creades per ell d'escuma de xocolata calenta, crumble d'olives negres i gelat de maduixa i alfàbrega.

Jordi Navarro està molt satisfet de la resposta que ha rebut fins ara la seva proposta. “Volia crear el gelat que representés Santa Coloma i fer-lo de maduixa és recuperar la història del poble.” Ara la memòria colomenca es podrà prendre a cullerades.