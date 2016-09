Rècord de colles en el Concurs de Castells més internacional

El XXVI Concurs de Castells, que se celebrarà el

25 de setembre a Torredembarra i els dies 1 i 2 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona, batrà un nou rècord de participació, amb quaranta-cinc colles, nou de les quals seran debutants. Hi actuaran tres colles més de les previstes: a la ja anunciada presència dels xinesos Xiquets de Hangzhou –com a colla convidada–, s'hi afegeixen els Xiquets del Serrallo i els Nois de la Torre, que, tot i no classificar-se per no haver obtingut la puntuació necessària, hi participaran en qualitat d'amfitriones.

En aquesta edició del concurs, s'hi estrenaran sis colles del Principat –els Castellers Joves de Barcelona, els Castellers de Cerdanyola, els Carallots de Sant Vicenç dels Horts, els Castellers de Caldes de Montbui, els Matossers de Molins de Rei i els Xiquets de Vila-seca–, a més de les tres colles convidades de fora –els Al·lots de Llevant (de Manacor), els Castellers del Riberal (del Rosselló) i els Xiquets de Hangzhou–. Aquest any, s'ha reduït el nombre de colles que han rebutjat la invitació –els Minyons de Terrassa, els Margeners de Guissona, els Castellers de Cornellà i els Castellers de l'Alt Maresme–. La regidora de Festes de Tarragona, Begoña Floria, va explicar que això es deu a la millora de la planificació del calendari de colles.

Floria va convidar els Minyons de Terrassa a “fer una reflexió sobre la seva participació, ja que, actualment, el concurs no és només una classificació, sinó que ha evolucionat cap a valors més enllà dels competitius”.

La directora del concurs casteller, Ester Roca, el va definir com “el més internacional de la història”. A més de l'agrupació xinesa, el dissabte 1 d'octubre al migdia, a la plaça de la Font, les colles d'Andorra, París, Londres i Copenhaguen també han estat convidades a fer una exhibició. Pel que fa a la incorporació de colles de fora de Catalunya, Floria va instar el món casteller “a posar damunt la taula

el debat sobre si el concurs ha de permetre o no la participació en el rànquing casteller de colles que no siguin del Principat”.