Harrell, Ballard i Benavent, en el setzè Girona Jazz Festival

“El cartell d'aquest any s'acosta bastant a un cartell perfecte”, va dir ahir el director del Festival de Jazz de Girona, a partir d'ara Girona Jazz Festival , Francesc Ubanell, per presentar-ne la setzena edició, que tindrà lloc del 17 al 30 de setembre, amb nou concerts en diferents escenaris de Girona, Salt i Banyoles. Tom Harrell, Jeff Ballard i Carles Benavent són alguns dels seus noms destacats. “És un festival molt sòlid, tot i que renovat en el seu nom i la seva imatge, i un dels tastets més importants de jazz del sud d'Europa”, va dir l'alcaldessa, Marta Madrenas, que va destacar la tasca que fa el Girona Jazz Festival per “fer visible el talent més proper, al costat de grans caps de cartell”.

El festivals'obrirà el dissabte 17 de setembre als jardins Fora Muralla amb una mostra de grups del Taller de Músics de Barcelona, el col·lectiu de jazz del Conservatori de Perpinyà i tres formacions d'alumnes de l'Escola de Música Moderna de Girona (18 h a 21 h). Aquests dos darrers centres ja feien regularment intercanvis transfronterers.

Aquest serà un dels quatre concerts gratuïts del festival, que aquest any estan en minoria respecte als de pagament. És una decisió ben conscient: “Volem que la gent entengui que la cultura té un preu, com tot en aquesta societat, i que s'ha de pagar per la cultura”, va argumentar Ubanell, però també va matisar que els preus de les entrades són molt barats, d'entre els tres i els quinze euros. Ubanell també va destacar la voluntat del festival de “crear sinergies amb altres agents culturals” –ha començat una col·laboració amb RGB en temes de comunicació i producció– i també de “buscar nous públics”.

El primer gran concert del festival serà el del trompetista nord-americà Tom Harrell, el diumenge 18 a l'Auditori de Girona (20 h, 15 euros), que coprodueix el concert. Harrell, de 70 anys, apareix en els crèdits de vora 260 discos, cinc dels quals han estat premiats amb el Grammy. Com a líder ha publicat més de trenta àlbums en quaranta anys, l'últim dels quals és First Impressions. Debussy and Ravel Project. A Girona actuarà amb el seu quartet –Mark Turner (saxo), Ugonna Okegwo (contrabaix) i Adam Cruz (bateria)– en un concert únic a l'Estat.

El dijous 22, el festival tornarà a programar un concert a l'aire lliure, o més concretament dos, ja que a la plaça dels Jurats hi actuaran la jove cantant francesa Mathilde Toussaint amb el pianista Sergi Sirvent i, tot seguit, el trio del bateria californià Jeff Ballard (21 h, 10 i 12 euros). Ballard, que ha treballat amb Brad Mehldau i Chick Corea, vindrà amb altres dos grans músics: Lionel Loueke (guitarra) i Chris Cheek (saxo). El divendres 23 arribarà a l'auditori Viader de la Casa de Cultura el trio del pianista Xavi Torres, que completen el contrabaixista Vic Moliner i el bateria Joan Terol (20 h, 3 euros). Torres va debutar al festival el 2013, amb un concert a la Fundació Valvi, espai destinat als talents emergents on aquest any actuaran el pianista Toni Saigi i el bateria Andreu Moreno, el divendres 30 (21 h, gratuït), per cloure el festival, després de l'actuació itinerant pel centre de la ciutat de la Girona Marxing Band, que presentarà el seu primer disc, Tremé Spirit (19 h).

Abans encara quedaran tres concerts: el grup de jazz fusió Patáx presentarà a La Mirona el seu homenatge a Michael Jackson, el dissabte 24 (23 h, 12 i 15 euros), i el gran baixista Carles Benavent actuarà l'endemà a l'Auditori, amb Roger Mas al piano i Roger Blàvia a la percussió (20 h, 14 euros). A l'Ateneu Bar de Banyoles, el dijous 29 hi haurà Lasting Groove, amb la cantant i saxofonista Eva Fernández (21 h, gratuït).