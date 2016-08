Maroon Town actuarà el dia 18 a la Bisbal

La banda londinenca de ska fusió Maroon Town, amb més d'un quart de segle de trajectòria, actuarà el diumenge 18 de setembre a la sala L'Alternativa de la Bisbal d'Empordà (21 h, 10 i 12 euros) com a cloenda d'una gira catalana titulada Homenatge a Skatalunya, que passarà també per Barcelona, Bellpuig i Tarragona, gràcies a una proposta feta al grup per la productora de vídeo Aida Bañeres.