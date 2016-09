Norwegian obre quatre rutes als Estats Units des del Prat

Norwegian ha complert les seves promeses. La companyia aèria noruega havia avançat fa mesos la voluntat de créixer a Barcelona amb vols intercontinentals i s'havia convertit en la principal esperança per guanyar connectivitat per al Prat, i no ha decebut.

La companyia va anunciar ahir la posada en marxa de quatre noves rutes als Estats Units, a les ciutats de Los Angeles, San Francisco, Nova York i Miami a partir de l'estiu de l'any que ve. A les tres primeres començarà a volar el mes de juny amb un Boeing 787-8 Dreamliner, i Miami s'hi afegirà el 22 d'agost, quan la companyia reforçarà l'aposta per aquesta nova base de llarg radi a Barcelona amb un segon Dreamliner, que permetrà a més intensificar la freqüència de vols a les altres destinacions (vegeu gràfic). Serà la primera vegada que Barcelona tingui vol directe a la costa oest dels Estats Units.

“Hem triat Barcelona”, destacava ahir el fundador i conseller delegat de Norwegian, Bjørn Kjos. Ho va fer envoltat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; la directora de l'aeroport de Barcelona, Sonia Corrochano; el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i el director de la Cambra de Comerç de Barcelona, Xavier Carbonell.

Aposta de país

Tots van destacar la importància de l'anunci: “Som un país d'un potencial enorme i necessitem les eines per desplegar aquest potencial”, indicava Rull. El conseller va agrair el pas de Norwegian “per aconseguir l'objectiu que Barcelona sigui un gran hub de connexió intercontinental” i va llançar un missatge directe a Bjørn Kjos: “Heu pres la decisió correcta.” Norwegian és l'única companyia de baix cost europea –i una de les poques que hi ha al món– que ofereix vols de llarg radi sense escales. Actualment l'aerolínia gestiona aquestes rutes de llarga distància des de Londres, Oslo, Copenhaguen, Estocolm i París, i ara anuncia una sisena base a Barcelona. El preu dels bitllets a les noves rutes anirà a partir dels 179 euros amb una tarifa bàsica que només inclou equipatge de mà i sense menjar a bord. No és ni molt menys un moviment a cegues. Segons les darreres dades de trànsit de passatgers a l'aeroport del Prat recollides pel Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA), el 2015 145.000 passatgers van volar fent escala entre la capital catalana i Los Angeles i San Francisco. Això vol dir que hi ha una demanda important que no troba una oferta de vols directes ara mateix al mercat, i aquest és un dels punts que Norwegian vol cobrir (el vol a San Francisco serà de fet el primer vol directe a un aeroport de l'Estat). Amb la nova aposta, la companyia aèria oferirà fins a 170.000 places només a Califòrnia, 325.000 si s'hi sumen les quatre destinacions. En aquest sentit, Collboni va destacar ahir la importància de disposar d'aquesta connexió directa amb Los Angeles i San Francisco perquè “Califòrnia és un centre de creació de valor afegit al món”, i perquè la nova oferta serà “decisiva” per atraure noves seus empresarials. Barcelona servirà com a punt de connexió d'altres rutes europees i interiors (dins l'Estat) de Norwegian cap als Estats Units, i a més el fundador de la companyia va indicar que a aquestes noves rutes intercontinentals se n'hi podrien afegir d'altres en el futur: “Podem cobrir el món des de Barcelona”, va indicar ahir. La companyia gestionarà els nous vols des de la terminal 2 de l'aeroport, i preveu que la nova oferta generi 300 nous llocs de treball fins a arribar als 600.

Àsia, el pròxim repte